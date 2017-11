Isner apunta con todos los cañones a Londres

Google Plus

Isner está embalado. Imagen:Zimbio

Isner jugó uno de los mejores partidos del año, este viernes el norteamericano no fue solo saque, sino que además jugó muy bien a las líneas, devolvió bien los saques del argentino, tuvo un revés ganador y por sobre todas las cosas tuvo mucha más actitud que el argentino. Previo comienzo del partido, el español Rafael Nadal anunciaba el retiro por problemas en la rodilla del torneo, eso les daba la posibilidad a los dos jugadores de tener en semifinales a la sorpresa del torneo Krajanovic, una buena noticia para ambos de no tener que toparse con el mallorquín.

Por ello era la oportunidad de los dos de llegar a Londres y a eso jugaron, el planteo del partido fue el esperado, no hubo ninguna diferencia entre ambos, los dos estuvieron precisos con su juego hasta que en el décimo juego con el saque del argentino, a Delpo le volvió a pasar lo que le ha estado pasando continuamente en varios partidos. Se desconcentra y se va del partido, le pasó en Basilea con Sousa, también con Bautista Agud, con Federer y en este torneo le pasó en el décimo juego donde Isner estuvo muy preciso, sólido y le quebró fácilmente el saque al argentino.

Isner muy firme, sin errores, jugando muchos ángulos, sorprendiendo con la precisión que lo hacía, ya que es un jugador que prefiere presionar sobre el medio de la cancha y luego atacar hacia las puntas. El segundo set todo siguió igual, aunque el argentino ya estuvo mucho más concentrado y empezó a complicar al norteamericano en cada devolución que podía realizar. Del Potro empezó a leerle el saque a Isner y eso le permitía que el norteamericano se ponga a jugar, pero al argentino no le alcanzaba, porque no estaba tan contundente como en los otros partidos, también hay que entender que la velocidad de la pelota con la que pegaba el estadounidense no es la misma que la que poseía los otros jugadores.

Todo tenia destino de tie break, porque el argentino ganaba bien sus servicios, pero seguía impreciso en los momentos donde tenía la oportunidad de poder llegar a obtener un punto de quiebre. Isner estaba muy bien, con buenas sensaciones, con una precisión que hace mucho no se les veía. Y de los dos era el que mejor llegaba a la muerte súbita.

Y el tie break sin miniquiebres algo fatal en estos partidos llegó al primer set point para el argentino y saque para Isner, que inexplicablemente luego de haber jugado uno de sus mejores dos set de saque del año cometió una doble falta y le permitió a la Torre de Tandil llevar el partido al tercer set. Del Potro fue puro oficio y enorme paciencia para desnivelar en el último instante.

En el tercer set, el norteamericano volvió a meterse en el partido, su revés a dos manos casi plano, molestaba al argentino, ya que generaba ángulos donde la pelota prácticamente no picaba y fue así que marco una luz de alerta que Juan Martín la desactivo con tres saques imposibles de devolver. El norteamericano, movía su pierna derecha, como si estuviese tocado pero el que menos estaba tocado Del Potro por volver a pelearse con un espectador se volvió a desconcentrar estando 40-15 y cedió el saque en la púnica oportunidad de quiebre que tuvo Isner.

Los dos estaban tocados, pero además el argentino estaba con malas sensaciones, molesto, como si sus defensas estuvieran por debajo de lo habitual e Isner metía todo lo que tiraba y podía sostener su servicio. Y fue así que ganó el que mejor jugó de los dos. Isner está haciendo un torneo notable, esta intratable, ya le ganó al argentino Diego Schwartzman, luego se deshizo de Dimitrov y hoy le ganó a un Del Potro que le pesó demasiado la responsabilidad, que no estuvo a la altura de las circunstancias y por ello se queda sin viajar a Londres. Isner ahora va por el milagro, algo impensado pero al nivel que lo está haciendo lo pone en el candidato para llevarse el Masters 1000 de Paris.