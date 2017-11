Nadal se baja de París por molestias en la rodilla y Londres queda en duda

Google Plus

Nadal se retiró de Paris por molestias en su rodilla derecha. Imagen: Zimbio

El número uno del mundo, Rafael Nadal, se vio forzado a retirarse del Master 1000 de Londres por molestías en su rodilla, previo a su partido ante Krajinovic en los cuartos de final del torneo. Nadal puede estarse enfrentando a un agridulce fin de temporada. Apenas hace un par de días, el español aseguró terminar el año como número uno del mundo, y además, con el gran nivel que ha tenido durante el 2017, se colocaba como favorito para ganar uno de los pocos trofeos que se le han negado: El Masters de Londres. Ahora, con este retiro, el español ha puesto en duda su participación en dicho torneo, lo que significaría el fin de la temporada para el español.

La fiera había renunciado al ATP 500 de Basilea para descansar de una gira agotadora por Asia, la cuál terminó con molestias en su rodilla y optó por un descanso para terminar en mejor forma la temporada. En su anterior partido en el Master 1000 de París, ante el uruguayo Pablo Cuevas, el español terminó con un vendaje en su rodilla derecha. El español comentó en rueda de prensa que hizo todo lo posible por participar en su compromiso del día de hoy, pero al final, optó por no arriesgarse a una lesión mayor. "Ayer el dolor era muy fuerte pero no era el momento de parar. Seguí un tratamiento ayer para intentar jugar hoy, pero desafortunadamente no es posible", señaló el número uno del mundo.

Nadal se someterá a una revisión médica para evaluar la gravedad de su lesión y determinar su participación en Londres. Mientras tanto, el español trató de no hablar de este torneo y agregó que las molestías son más normales al final de la temporada. “Para mí es un día muy duro. No es un buen día para hablar de Londres (...) Llevo al límite mi cuerpo. Estamos en final de temporada. Es normal que estas cosas ocurran. Mi rodilla siempre me incomoda un poco, pero, a veces, es peor. Y ahora está un poco peor”. Nadal agregó también que realizará un tratamiento que en el pasado le ha funcionado bien para la recuperación.

Sobre su retiro de Londres el español agregó: “No ve veo jugando tres partidos más. Desde luego que he tomado una decisión muy dura para mí teniendo en cuenta lo importante que es en mi carrera una ciudad como París. No es cuestión de si puedo jugar en Londres, es un tema que va más a largo plazo y y si sigo con este dolor está claro que no puedo competir. Voy a tratarme porque creo que lo esencial es la salud y lo más importante es lograr seguir jugando tenis el máximo tiempo posible”. Tras una temporada magnifica, en la que recuperó el número uno del mundo y ganó dos Grand Slams, Nadal podría estar despidiendo de manera prematura el 2017.