Vandeweghe y Goerges se disputarán el título en Zhuhai

Coco Vandeweghe celebra una victoria esta semana en Zhuhai. Foto: zimbio.com

La estadounidense Coco Vandeweghe y la alemana Julia Goerges disputarán mañana domingo la final del WTA Elite Trophy de Zhuhai, el denominado 'Masters B', tras deshacerse en sus respectivos compromisos de semifinales de la australiana Ashleigh Barty y de la letona Anastasija Sevastova, novena y quinta favoritas del cuadro, por el mismo resultado: un doble 6-3.

Vandeweghe sólo perdió seis puntos en todo el partido con su servicio Vandeweghe, que ya tiene asegurada una plaza en el top ten al acabar este torneo, dio una gran muestra de autoridad en su duelo ante Barty. La estadounidense dominó a placer el encuentro y sólo su mal porcentaje en bolas de rotura, tres de once (un 27%), impidió que su victoria fuese aún más holgada. Barty no tuvo su día, ni con su servicio ni tampoco al resto, donde no pudo fabricarse ni una sola bola de 'break'. En poco más de una hora, Vandeweghe sentenció el partido por un doble 6-3 y tratará de poner el broche de oro a su mejor temporada como profesional.

Goerges tampoco da opción a Sevastova

La segunda semifinal no resultó mucho más abierta que la primera. Goerges, que alcanza ya las ocho victorias consecutivas entre Moscú y Zhuhai, anuló de principio a fin a la letona Anastasija Sevastova, a la que venció por el mismo resultado que Vandeweghe a Barty en una hora y once minutos.

Si Goerges vence en la final, igualará su mejor ránking de siempre, el puesto número 15 del mundo En esta ocasión, tampoco la anarquía le funcionó a Sevastova, demasiado errática y que no tuvo nada que ver con la tenista que vimos durante la fase de grupos. Goerges rompió en tres ocasiones el servicio de su rival y con su servicio, aunque no se mostró tan autoritaria como Vandeweghe en la primera semifinal, tampoco concedió ni una sola bola de 'break', casi calcando sus estadísticas tanto con primer servicio, un 77% de puntos ganados, como con el segundo, con un 76%.

Vandeweghe y Goerges, segunda y séptima cabezas de serie del torneo, se han medido en cuatro ocasiones hasta la fecha con dos victorias para cada una. Sin embargo, los dos triunfos de Vandeweghe han llegado sobre pista dura (Primera ronda Copa Federación 2017 y Tokio 2010) mientras que Goerges se hizo fuerte en tierra (Bruselas 2013 y Roland Garros 2015). Una de las dos tendrá la ocasión de desempatar en el cara a cara y sumar un nuevo título a su palmarés, el tercero en el caso de Vandeweghe tras los dos que ostenta en la hierba de 's-Hertogenbosch (2014, 2016), y el cuarto para Goerges, que tiene en su haber los de Stuttgart 2010, Bad Gastein 2011 y el conquistado hace apenas dos semanas en Moscú.