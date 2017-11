Van Cleemput: "David Goffin está completamente fundido"

Goffin, lamentándose en el M1000 de París. Foto: zimbio

Goffin ha disputado un total de 74 partidos durante el año, con un balance de victorias/derrotas de 53-21, lo que demuestra el gran desgaste físico que ha tenido durante la temporada y que, por tanto, provoca que, para las Nitto ATP FInals, llegue agotado, tanto física como mentalmente. Después de una magnífica gira asiática, donde consiguió dos títulos de manera consecutiva, en Shenzhen y Tokio, en vez de descansar, como le aconsejó su técnico, prefirió viajar a Amberes, una ciudad de su país, finde cayó derrotado en el segundo encuentro que disputó, frente a Tsitsipas.

"Desde hace tiempo que sabemos que no tiene más energía en la reserva. Cuando volvimos de la gira asiática, sabíamos que estaba completamente fundido. ¿Porqué no paramos? Después de Shenzhen y Tokio, vino Amberes, y ese es un torneo muy importante para David. Le dije que se detuviera, pero me dijo: 'No, quiero jugar' ".

Van Cleemput se mostró afectado por un problema que tiene Goffin en la rodilla que, como no se lo cure, le pueden provocar consecuencias serias: "Con respecto a la rodilla, no podemos curarlo mientras juegue. Estoy realmente preocupado, tiene un hematoma entre el tendón y el hueso y, mientras David juegue, no puede ser resuelto".

Aparte del Masters de Londres, Goffin tiene como colofón final a la temporada esa final de Copa Davis frente a Francia, que se disputará en Lille: "Londres será una muy buena experiencia para David, pero también le servirá como preparación para la final de la Davis, donde no somos los favoritos, pero haremos todo lo posible por intentar conseguir la Ensaladera, ya que creo que este año Bélgica se la merece", concluyó el entrenador del jugador belga que, a partir de la semana que viene, se convertirá en el número ocho del mundo, su mejor posición histórica.