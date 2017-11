Agassi: "Espero que Djokovic mejore, creo que puede ganar el próximo Australian Open"

Google Plus

El tema principal de la entrevista fue su relación profesional con Novak Djokovic. El serbio tuvo que despedir la temporada antes de tiempo y planea un gran regreso para la próxima campaña. André, valora mucho el juego de su pupilo incluso lo llegó a situar varios escalones por encima de su propio nivel de tenis. "Novak, para mí, es un tipo que cuando controla un punto, lo hace bastante parecido a mí en el sentido de que está controlando un punto y nunca se está arriesgando. Así es como viví en una cancha de tenis, no obstante, sus habilidades defensivas son mejores que las mías. Lo mismo ocurre con el resto. Yo tuve buena devolución y conté con esta virtud, sin embargo, no tuve la opción de jugar a la defensiva con el resto porque simplemente no tenía la cobertura lateral o el movimiento necesarios".

El norteamericano también fue cuestionado sobre las opciones y el futuro próximo de probablemente, el tenista más dominador de la historia. "Es extraño para mí hacer entrevistas como entrenador, porque soy reacio a ejercer presión innecesaria, crear expectativas sobre él. Creo que Novak va a volver y va a tener un éxito, lo sé. Entonces, ¿creo que puede ganar el Australian Open 2018? Sí. Cada vez que entra a la cancha, creo que puede ganar" asume el exnúmero uno del mundo.

Agassi tampoco tuvo problemas en ejemplificar a Roger Federer, uno de los nombres propios de este año 2017. "Miras incluso a Federer, la forma en que puede jugar una pelota de múltiples maneras con escaso margen, y miras a los que todavía pueden tener la capacidad de golpear y subir a la red y el otro jugador sólo tenía que preocuparse de cubrir la línea. Ahora cubres la línea pero las bolas están todas encima de ti, las reglas de los intercambios han cambiado, en base a esa realidad. Es por eso que ves tipos que no se acercan tanto a la red. Esa es una de las cosas por las que no puedes asumir un punto y estar tan comprometido con tu posicionamiento porque cuando tu rival están fuera de posición todavía tiene la capacidad de hacerte daño, por lo que es más difícil saber cuándo realmente tienes el control de un punto y puedes finalizarlo".

El que fuera campeón de ocho títulos de Grand Slam opinó que no sería capaz de competir de tu a tu con los miembros del Big 4. "Cuando miras a jugadores como Federer, Nadal, Murray, Djokovic, esos cuatro, realizan juego diferente, el tenis es un juego diferente. Cuando yo jugaba, mi juego fue diseñado para golpear la pelota y controlar un punto, abrir la cancha y cerrar después. El problema es que nunca controlas un punto contra de esos tipos, aunque aceleres y ataques, aunque les pongas a defender, te pueden ganar siempre. Eso me comprometería dentro de la cancha y podrían lastimarme de múltiples maneras".

Además, Agassi tuvo palabras para los jóvenes valores de la famosa "Next Gen". Nick Kyrgios, siempre lo he mencionado como un gran talento, Sascha Zverev, es una belleza para mirar y solo va a mejorar. Ellos tienen muchas herramientas, muchos puntos fuertes, muchos aspectos positivos. Hay muchas maneras de mejorar y creo que en realidad ya creo que estos son dos tipos que realmente preparan el escenario para el estándar de la próxima generación ".

Por último, André, dedicó unas bonitas palabras a Pat Rafter y Lleyton Hewitt entre otros. "Pat y yo tuvimos tantos partidos geniales. Fue realmente, el jugador más agradable con el que competí, era un gran deportista. Él es un tipo tan bueno, fue un acto de clase en la victoria y la derrota. Su juego fue opuesto al mío, pero a diferencia de Sampras, me permitió ponerme al ritmo y siempre supe que iba a jugar bien contra él. "Recuerdo enfrentar a Lleyton frente a su público local cuando tenía 15 años en las semifinales (Adelaide 1998) en mi regreso desde 140 en el mundo tratando de volver al número uno, y recuerdo haberlo visto sosteniendo su pantalones en el vestuario con un imperdible porque era muy pequeño. Yo estaba como, 'Es imposible perder con este tipo'. Y, efectivamente, terminó por vencerme en un partido bastante igualado".