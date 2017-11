Jack Sock tira de experiencia para coronarse en París

Google Plus

Jack Sock se viste de Máster en París. Imagen; Zimbio

Hoy se enfrentaban dos debutantes en una final de un Máster 1000, duelo de dos objetivos diferentes, uno con el gran objetivo de llegar a Londres el estadounidense Jack Sock y el otro por tener la mejor semana de su vida el serbio Filip Krajinovic, quien ya venía de ganar cinco torneos Challenger y desde el comienzo del año ascenderá más de 200 lugares en el ranking de la ATP. Ambos llegaron tras ganar durísimos partidos y en cada juego iban subiendo su nivel.

El comienzo del partido encontró a Jack Sock marcando territorio ya que los dos primero puntos del partido mostró que derecha invertida iba a poner el límite a las aspiraciones del serbio. Krajinovic buscaba que Sock no se invierta para dominar con su derecha y por ello lo hacía con cierta asiduidad pero sin abusar, jugando el serbio con su mejor herramienta que es el revés.

Sock sacando muy bien, cerrando su primer juego de saque en cero, dándole mucha rosca a su servicio, evitando que el serbio pueda conectar los servicios. Al serbio todo le costaba más, generalmente cuando sacaba sobre el lado del revés de Sock, quien si no tenía segundo saque se complicaba, ya que el estadounidense se invertía. El revés del serbio impresionante, con una tranquilidad notable y prácticamente por la velocidad con la que lo hace ilegible. El mayor problema en el partido era la de evitar jugar con los segundos servicios, ya que eso lo ponía rápidamente a la defensiva.

En el sexto juego el estadounidense bajo su porcentaje de primeros servicios, y el serbio muy lúcido empezó a jugarle al lugar que no le gusta para llegar a tener dos puntos de quiebre, jugándole sobre la derecha a Sock, y logrando el quiebre tras una doble falta del norteamericano. Krajinovic sacó para mantener el quiebre y no empezó de la mejor manera, primero con una doble falta y con otra doble falta más un error no forzado, le cedió el servicio al norteamericano.

Luego de no poder sostener el saque el serbio, se descalibró un poco y el norteamericano logro cerrar un juego en cero de saque para igualar en cuatro el partido. El partido siguió por los caminos de asegurar ambos sus juego de servicio, cada uno con su libreto, pero el norteamericano iba a tener que sufrir para lograr llegar al desempate ya que el serbio jugó con una notable inteligencia que lo llevo a tener un punto de quiebre y de set, que lo consiguió gracias a un error no forzado de Sock para quedarse con el primer set por 7-5.

Sock se pone el traje de gala

Krajinovic salió a jugar el segundo de la misma manera que el anterior, con intensidad, tratando de no bajar la concentración, pero luego del buen comienzo cedió tres puntos consecutivos y le dio el primer punto de quiebre al estadounidense quien lo capitalizó con suma autoridad. El serbio luego del 30-15 del primer juego, empezó a sumar errores no forzados y le facilitó las cosas al norteamericano quien sin pensarlo se encontró 2-0 rápidamente.

Luego del combo de errores del serbio, sostuvo su servicio y volvió a meterse en el partido, con el problema que debía correr de atrás. Pero nuevamente en el quinto juego el serbio volvió a descontrolarse y luego de una doble falta empezó a bajar la intensidad y eso le permitió a Sock volver a quedarse con el saque y ampliar la ventaja. De pronto el serbio volvió a su libreto inicial e incomodando a Sock logró quebrar y volver a reducir la ventaja, sosteniendo luego su servicio y dejando las cosas 4-3 y saque para el norteamericano.

Pero los dos quiebre eran demasiado para remontar y luego de que ambos sostuvieran el saque el norteamericano cerro el set para igualar el partido quedándose con el segundo set por 6-4. Krajinovic jugó un segundo set algo apartado del libreto, un poco por no poder manejar la presión y otro porque Sock se posiciono mucho mejor y pudo imponer su juego desde el fondo de la cancha. En el inicio del tercer set, se vio de nuevo a un Krajinovic, al que le costaba sostener su servicio, sus tiros iban muy al medio y eso lo comprometía para sostener su servicio, no tenía ángulos y ello beneficiaba a Sock ya que podía controlar el juego con su derecha. Le costó ganar el primer juego pero ya sus golpes no tenían la profundidad del primer set y ello hacía peligrar el futuro en el partido. Sock estaba mucho más suelto, arriesgaba mucho más y ello le generaba confianza.

El serbio seguía sufriendo, para cerrar sus juegos de servicio, generalmente venia de atrás en el marcador y el norteamericano con un revés tuvo el primer punto de quiebre del set, que lo conquisto con un golpe magnifico que demuestra la calidad de jugador que es. Sock tenía las puertas casi abiertas de Londres, todo dependía del estadounidense. Luego de mantener su saque Sock, el serbio siguió jugando bajo presión y con tres errores no forzados, le dio al estadounidense una doble oportunidad de quiebre, Krajinovic trató de dar batalla levantando los dos puntos de quiebre, pero luego Sock con un tremendo revés cruzado logró el quiebre y prácticamente sellaba él partido.

Jack Sock se quedó con el partido y con el Título del Master 1000 de París, lo ganó con la jerarquía de un Master, un jugador que logró sobreponerse a un difícil planteo que había traído el serbio y que gracias a su decisión de ir a buscar el partido, de tomar riesgos, de ser implacable en los momentos más difíciles el jugador norteamericano viaja al Master. De todas las posibilidades que se abarajaban antes del torneo, nadie lo daba como un posible candidato, pero gracias a su coraje y a tomar riesgo el norteamericano toma el último tren a Londres.