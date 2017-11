Next Gen ATP Finals. Hyeon Chung: el premio a la evolución

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Hyeon Chung iniciaba el año bastante hundido en el ránking. El surcoreano tuvo una campaña 2016 muy complicada donde tuvo que hacer frente a numerosos problemas físicos que no le permitieron competir con regularidad.

En 2017, el año no comenzó de la mejor manera posible en cuanto a resultados pero sí que daba muy buenas sensaciones. Tras caer en segunda ronda en el ATP 250 de Chennai, Hyeon logró arrebatarle un set a todo un Grigor Dimitrov en el primer Grand Slam del año, en Australia el surcoreano dio muestras del nivel que podía desplegar en este tipo de pistas. Tras Australia, Chung logró sumar su primer título Challenger del año en Maui sin ceder un solo set. Poco después, el bueno de Hyeon encadenó una serie de malos resultados en América para más tarde, aterrizar en la tierra batida que tantas alegrías le ha dado durante este año.

La progresión sobre tierra batida

La gira de arcilla no comenzó nada bien para el joven valor asiático en Houston, donde no logró pasar de segunda ronda. Sin embargo, llegó Barcelona donde dejó fuera en octavos de final a uno de los nombres propios de la temporada, Alexander Zverev para más tarde, en cuartos de final, jugar de tu a tu ante todo un Rafael Nadal. Hyeon había progresado, y mantuvo estos buenos resultados en los torneos menores de Munich, Lyon y llegó a rozar la segunda semana en el segundo major del año, en Roland Garros donde cayó ante Kei Nishikori en cinco mangas.

Decepcionante final de año

Chung pasó por alto toda la gira de hierba alegando algún que otro problema físico para centrarse en la gira norteamericana de cemento. Sin embargo, esta gira no tuvo los resultados esperados para el surcoreano que lograba ganar algunos partidos pero no conseguía encontrar la regularidad que tan buen resultado le dio en la primavera de arcilla.

Tras volver a quedarse en segunda ronda en el US Open, Chung no pudo recuperar sensaciones en la última gira indoor del año. Los problemas físicos apartaron a la promesa asiática de casi todos los torneos de la gira asiática y no le permitieron cosechar buenos resultados en la reciente gira europea.

Chung, candidato a todo en su grupo

Hyeon Chung ha caído en el grupo de Denis Shapovalov, Andrey Rublev y Gianluigi Quinzi. Teniendo en cuenta la solidez en el fondo de pista del jugador asiático, si logra cumplir desquiciar a los dos pegadores (Rublev y Shapovalov) y cumple con la lógica de superar a Quinzi, tiene serias opciones de llegar a las semifinales y por qué no, soñar con el título en Milán.