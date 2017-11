Next Gen ATP Finals. Borna Coric: una gran oportunidad para el eterno Next Gen

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Desde su victoria ante Rafa Nadal en el ATP500 de Basilea en 2014, Borna Coric ha sido conocido como uno de los jugadores con más futuro dentro de la ATP junto a jugadores como Alexander Zverev y Dominic Thiem. Además, ante la baja de estos dos en estas Next Gen ATP Finals el croata tiene una gran oportunidad para callar rumores sobre un bajón de nivel y para consagrarse como uno de los tenistas con más futuro del circuito.

Sin duda ha sido una temporada muy irregular del croata ya que ha logrado buenas actuaciones, como el título en Marrakech y ha pasado por largas rachas de derrotas. Repasamos el 2017 del cuarto clasificado para estas Next Gen ATP Finals.

Inicio muy flojo

Borna fue incapaz de lograr una victoria en el primer mes de competición, el croata fue eliminado a las primeras de cambio en Chennai (por Hyeon Chung) y en el Open de Australia (por Dolgopolov). Tras un primer mes pésimo, Coric fue incapaz de estrenarse en Montpellier donde fue derrotado una vez más en sets corridos, esta vez por Aljaz Bedene. La primera victoria de la temporada llegó en Rotterdam ante Karen Khachanov en la primera ronda y cuajó un gran partido ante Cilic en la segunda donde logró arañarle un set pero acabó siendo derrotado.

Tras estrenarse en 2017, Coric dejó a un lado las pistas cubiertas para viajar a Estados Unidos para disputar el torneo de Delray Beach donde derrotó a Giraldo en sets corridos en la primera ronda. Aun así, una vez más volvió a ser derrotado en la segunda esta vez por el máximo favorito Milos Raonic. En Acapulco la cosa no cambió, el croata derrotó al jugador invitado Gómez en la primera ronda pero de nuevo Marin Cilic lo eliminó y otra vez fue en tres sets.

Borna se llevó otro palo muy duro en Indian Wells donde fue eliminado por el suizo Laaksonen en la primera ronda. No fue hasta Miami donde el croata logró dos victorias consecutivas, derrotó a Granollers en la primera ronda y en la segunda logró una de sus mejores victorias de la temporada ante Dominic Thiem. Su andadura en Miami acabó en la tercera ronda ante Adrián Mannarino.

Una gran gira de arcilla

Su gira de arcilla de 2017 no pudo comenzar mejor, lo hizo con un título, su primer título ATP de su carrera en Marrakech. El croata inició su campaña con una victoria sorprendente ante Schwartzman y logró otra gran sorpresa en los cuartos de final eliminando a Ramos. Coric alcanzó la final con su victoria más cómoda de la semana ante Jiri Vesely y se alzó con su primer título al derrotar a Kohlschreiber en la final, una final donde tuvo que salvar hasta cinco bolas de partido.

Coric posa con el título en Marrakech. Foto: ATP World Tour

Tras ganar en Marrakech se llevó tres palos muy duros en forma de eliminaciones en primera ronda ante Chardy en Montecarlo, ante Vesely en Budapest y ante Lajovic en Estambul. El croata fracasó en su intento de pasar la previa en Madrid al caer en la fase final pero finalmente acabó accediendo como lucky loser y alcanzó los cuartos de final logrando una victoria frente al número uno Andy Murray en la tercera ronda. Después de la gran semana en Madrid volvió a caer en la primera ronda de Lyon y en la segunda ronda de Roland Garros.

Decepcionante gira de hierba y flojo verano

Tan solo jugó dos partidos en hierba y perdió ambos y además no ganó ni un solo set en ninguno de los dos partidos. Perdió frente a Mannarino en Ankara y frente a Harrison en Wimbledon. Después de Wimbledon sufrió una leve lesión que le impidió disputar el torneo de Umag en su casa. Volvió en Montreal donde fue eliminado en segunda ronda por Rafa Nadal, previamente se había deshecho de Youznhy. Por segunda vez este año volvió a caer eliminado en primera ronda por Basilashvili, esta vez en Cincinnati. En la semana previa al US Open logró alcanzar los cuartos de final en Winston Salem donde fue eliminado por Struff. Logró su tercera victoria ante un top10 esta temporada en el US Open donde derrotó a Alexander Zverev en la segunda ronda. A pesar de su gran victoria cayó eliminado en la tercera frente al que posteriormente iba a ser finalista del torneo Kevin Anderson.

Mal final de año

Tras el US Open no ha cosechado ningún buen resultado, fue eliminado a las primeras de cambio en San Petersburgo por Struff y en Chengdu por Pella. Fracasó también en el intento de superar las previas tanto en Pekín como en Shanghái y volvió a caer en la primera ronda en el torneo de Moscú contra todo pronóstico ante Dudi Sela. En Basilea acabó con su mala racha de derrotas derrotando por fin a Laaksonen contra el que ya había perdido dos veces este año. Aun así, de nuevo se volvió a encontrar con Marin Cilic y este le volvió a derrotar en tres sets. Finalmente, Coric superó la previa de París y derrotó a Struff en sets corridos tomándose la venganza de San Petersburgo pero una vez más su bestia negra de 2017 Marin Cilic le volvió a eliminar. Tras un año muy irregular, Coric buscará darle la vuelta a este mal final de año e intentar coronarse campeón en las primeras Next Gen ATP Finals de la historia.