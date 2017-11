Next Gen ATP Finals. Daniil Medvedev: la nueva generación rusa

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Daniil Medvedev forma parte de esa nueva generación rusa que en unos años intentará dar el asalto a la ATP, junto a Karen Khachanov y Andrey Rublev prometen tener un equipo más que competitivo para la Copa Davis. Daniil es el que menos ranking tiene de los tres, pero no cabe duda que tiene mucho talento para seguir surgiendo en este deporte.

Medvedev fue el séptimo en clasificarse a este torneo que abre el telón este 2017. Actualmente el ruso ocupa el puesto número 63 y es el octavo mejor jugador sub 21 del circuito. Luego de la baja de Alexander Zverev (quien se guardará para disputar el Nitto ATP Finals) , el cuadro se abrió mucho y ahora las posibilidades de los ocho clasificados aumentaron.

Así fue el año de Daniil Medvedev

Este 2017 prometía mucho para el joven ruso, teniendo en cuenta que en el primer torneo que se presentó logró acceder a la final, luego de derrotar a Thiago Monteiro, Yen-Hsun Lu, Jozef Kovalik y Dudi Sela, sin embargo ya en la final no pudo imponerse a Roberto Bautista Agut. El ruso comenzó el año en el puesto 99 del ranking y estos 150 puntos le permitió llegar al puesto 65.

Bautista Agut y Medvedev campeón y subcampeón en Chennai | Foto: Zimbio

Su siguiente actuación más relevante fue las semifinales de Aegon International en Eastbourne donde perdió ante Novak Djokovic por un doble 6-4, derrotando a rivales de mejor ranking como Sam Querrey, Robin Haase y Steve Johnson. En el Aegon Championships de Londres (categoría 500) iba a alcanzar los cuartos de final cayendo ante Grigor Dimitrov y derrotando en fases previas a Nicolas Mahut y Thanasi Kokkinakis. En el Citi Open de Washington de la misma categoría, tuvo otra buena actuación, más allá de los torneos 250, llegando a cuartos de final donde cayó ante Alexander Zverev por 2-6 y 4-6, luego de derrotar a Reilly Opelka, Steve Johnson y Grigor Dimitrov, tomando la revancha de aquella derrota en Londres.

En los torneos de categoría 250 que también llegó a etapa de Cuartos de final fueron: Open Sud de France, Open 13 Marseille, Ricoh Open y Kremlin Cup. El resto de torneos fueron de poca relevancia para su clasificación, perdiendo en las primeras de cambio, tal y como le pasó en los cinco masters 1000 donde logró ingresar al cuadro principal, Indian Wells, Monte-Carlo, Rogers Cup, Cincinnati y Shanghai, en todos perdió en primera ronda ante: Mikhail Youznhy, Feliciano López, Adrian Mannarino, Fabio Fognini y Lucas Pouille respectivamente. Curiosamente no logró ganar ningún set en sus cinco partidos.

Daniil Medvedev golpeando de revés | Foto: Zimbio

No tuvo mucha suerte en los cuatro grandes

Durante el 2017 iba a disfrutar de su debut en el cuadro principal de los cuatro torneos de Grand Slam, luego de par de intentos fallidos de ingresar a través de la clasificación a Wimbledon y US Open del 2016. Sin embargo no iba a contar con mucha suerte. En Australian Open, perdió en primera ronda ante otro tenista del futuro, el norteamericano Ernesto Escobedo con un marcador de 5-7, 6-4, 6-7 y 1-6. Su suerte no iba a mejorar en Roland Garros, también se despedía en primera ronda ante un desconocido local, Benjamin Bonzi 266 del mundo con un marcador de 7-5, 4-6, 1-6 y 1-3 y retiro. Su primera victoria llegaría inesperadamente en Wimbledon y fue inesperado debido al rival que le tocó en primera ronda, Stan Wawrinka al que derrotó por 6-4, 3-6, 6-4 y 6-1 pero luego caería en segunda ronda ante el belga Ruben Bemelmans por 4-6, 2-6, 6-3, 6-2 y 3-6. En el último Grand Slam del año, también perdió en primera ronda ante otro Next Gen, Denis Shapovalov por 5-7, 1-6 y 2-6.

Next Gen ATP Finals

En este torneo el ruso quedó en el Grupo B y se enfrentará a su compatriota Karen Khachanov, al norteamericano Jared Donaldson y al croata Borna Coric, todos son rivales desconocidos para el joven ruso que aun no ha tenido enfrentamientos contra ellos, por lo que todo lo que pueda ocurrir en este grupo puede ser una incógnita. De hecho, con el único de los presentes con los que se ha enfrentado es con la joven sensación canadiense, Denis Shapovalov, con el que perdió este año en primera ronda del US Open, y con el resto de los integrantes de este torneo, es decir, Hyeon Chung, Andrey Rublev y Gianluigi Quinzi tampoco se ha cruzado.

A pesar de los altibajos de la temporada de Daniil, en este torneo, casi todos los contendientes llegan en las mismas condiciones y ante la baja de Alexander Zverev, que seguro habría arrasado en este torneo, las posibilidades se abrieron en partes iguales para todos los presentes, quizás el que parte con menos posibilidades es el italiano Quinzi que ingresó por Wildcard.