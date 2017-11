Next Gen ATP Finals. Jared Donaldson: la esperanza 'yankee'

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Desde la retirada de Andy Roddick hace ya cinco años, el tenis estadounidense no ceja en su empeño de buscar un heredero que vuelva a colocar a este histórico país en la primera línea del tenis mundial. Los Isner, Querrey, Sock y compañía no han terminado de cubrir las expectativas deseadas y ahora las esperanzas recaen en un joven de 21 años procedente de Rhode Island. Se trata de Jared Donaldson, número 54 del ránking ATP y que será uno de los ocho participantes de las denominadas Next Gen ATP Finals de Milán, el ‘Masters’ juvenil que celebrará la semana que viene (7 al 11 de noviembre) en la ciudad italiana su primera edición. Con la ausencia del máximo favorito, el alemán Alexander Zverev, tercer mejor tenista del mundo, el torneo ha quedado mucho más abierto y hombres como Donaldson tendrán seguro su oportunidad de coronarse.

Primera temporada completa en el circuito ATP

Tras estar tres años fogueándose entre torneos Futures y Challengers, este 2017 ha sido el primer año de Jared Donaldson en lo que a torneos ATP se refiere. Y no lo ha hecho nada mal. Con un registro de 21 victorias y 22 derrotas, el nuevo pupilo de Mardy Fish ha encontrado con solvencia su lugar entre los cien primeros del mundo. Actualmente ocupa la posición número 54 pero hace dos semanas alcanzó su mejor ránking cerrando el top50.

Es, junto al canadiense Denis Shapovalov y al croata Borna Coric, uno de los tres hombres presentes en Milán que sabe lo que es alcanzar unos cuartos de final en todo un Masters 1000, el pasado verano en Cincinnati cayendo ante su compatriota John Isner por 7-6(4) y 7-5. Justo la semana anterior en Montreal ya estuvo cerca de conseguirlo al caer en octavos ante el argentino Diego Schwartzman (0-6, 7-5 y 7-5) y también en Miami ante otro norteamericano, Jack Sock (6-2 y 6-1).

Jared Donaldson durante un partido en el Masters 1000 de Montreal. Foto: zimbio.com

En cuanto a Grand Slams, Donaldson también ha dejado su huella alcanzando la tercera ronda en la hierba de Wimbledon siendo derrotado por Dominic Thiem mientras que en el US Open cedió en cinco mangas ante el francés Lucas Pouille en su segundo partido. Tanto en el Open de Australia como en Roland Garros no tuvo tanta suerte y se fue a las primeras de cambio. Su buena nómina de resultados se completa con unos octavos de final en Washington y recientemente, los cuartos de final en Chengdu (China).

Clásico estadounidense: potentes derecha y servicio

En cuanto a su estilo de juego, no hay demasiadas sorpresas. Donaldson representa perfectamente el prototipo de tenista estadounidense con el servicio y la derecha como principales armas. Sin ser un típico cañonero (1,88 metros de estatura y 75 kilos de peso) el de Providence cuenta con un potente servicio al que hay que añadir una explosiva derecha con la que basa gran parte de su éxito. De cara al novedoso formato de Milán, cinco sets a cuatro juegos, esto puede ser una ventaja pero el problema, sin embargo, es siempre el mismo: controlar todo ese potencial y tratar de canalizarlo lo mejor posible.

Jared Donaldson durante un partido en el Masters 1000 de Cincinnati. Foto: zimbio.com

Es evidente que Donaldson tiene trazas de poder ser un jugador importante en un futuro a corto plazo pero para hacerlo necesita saber gestionar todo ese talento que atesora y ser capaz de lograr la consistencia necesaria como para aspirar a cosas grandes. La edad juega en su favor. Tiene mucho tiempo por delante para convertirse en ese jugador que haga olvidar las penurias por las que ha pasado y sigue pasando el tenis estadounidense en los últimos años. En Milán dará que hablar.