Jack Sock: "Ha sido una semana perfecta"

Jack Sock no olvidará su semana en París | Foto: Zimbio

Jack Sock es el invitado sorpresa. Al inicio del último Masters 1000 de la temporada tenística, París Bercy, eran muchos los candidatos a ocupar la octava y última plaza para la Copa de Maestros, pero pocos apostaban por el joven talento americano. Pablo Carreño, situado en la octava posición en la "race", partía como favorito, además de otros jugadores como Kevin Anderson, Sam Querrey o Juan Martín Del Potro, que estuvo a una sola victoria de lograrlo. Sin embargo, todos ellos decepcionaron y Sock completó lo que él mismo definió en rueda de prensa como "una semana perfecta".

"No puedo describir cómo me siento en este momento, realmente es una sensación que no tuve nunca antes. Pienso en todo lo que sufrí en el primer partido y en todas las victorias que vinieron después… ha sido un logro absolutamente extraordinario", celebró Jack, que en primera ronda lo pasó realmente mal para derrotar a Kyle Edmund, llegando a remontar un 5-1 en contra en el tercer set.

“En primera ronda no me sentí nada bien en términos de tenis, no tuve buenas vibraciones, pero aun así fue uno de mis mejores partidos porque logré permanecer en el partido y ganar", recordó. Para ello, el americano tuvo que usar toda su fortaleza mental, al igual que en la final, en la que levantó un set en contra ante Krajinovic. "Hoy estuve realmente emocionado, tuve problemas para dormir anoche. Cuando realmente quieres algo sacas la energía de donde sea y eso es lo que hice en el segundo set para revertir la situación”, explicó Sock.

Sock afrontaba París como el final de su temporada Ni siquiera el propio tenista americano podía esperar lo que ha logrado con su triunfo en la capital francesa. Solo le valía levantar el título, y dependiendo de los resultados de otros jugadores, para meterse en la Copa de Maestros. "Al comienzo del torneo de París-Bercy no tenía ni idea de lo que podía pasar, simplemente pensé que esta era mi última semana del año. Entonces gané un partido, luego dos, luego dos más, hasta que de repente descubres que te toca estirar dos semanas más tu calendario”, resumió con una sonrisa.

También se acordó de quienes lo han ayudado a llegar hasta donde está hoy. "Estoy orgulloso de mí mismo por haber ganado y quiero agradecerle a todo mi equipo y mi familia por su ayuda durante toda mi carrera”, afirmó.

Afrontar la Copa de Maestros sin presión

El americano se planta en estas Nitto ATP Finals con la ilusión del debutante, y afrontando cada partido huyendo de favoritismos. "Voy a las Nitto ATP Finals sin ningún tipo de expectativa, con cero presión, quiero disfrutar de la experiencia e intentar hacer mi juego".

Además, preguntado por lo que significa tener el mejor ranking de su país, el nuevo número 9 del mundo aseguró que "no me preocupa ser o no ser el mejor estadounidense del ranking porque el resto de jugadores compatriotas son todos buenos amigos míos, nos motivamos los unos a los otros. Todos intentamos llegar a lo más alto”. Si de algo no hay duda, es de que Jack Sock ha rebasado su propio techo esta semana en París, que recordará mienras viva y que puede suponer un gran punto de inflexión en su carrera.