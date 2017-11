Next Gen ATP Finals. Karen Khachanov: en busca de la corona

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

No es casualidad que el ruso Karen Khachanov esté en el lugar donde está. Con tan solo 21 años ya ocupa lugar entre los primeros 50 tenistas del mundo -actualmente esta en el puesto 45- y fue el tercer jugador en clasificar a las Next Gen ATP Finals, por detrás de Alexander Zverev y Andrey Rublev. El joven tiene como referente a otro ruso, en este caso el ex número uno del mundo, Marat Safin y también al argentino Juan Martín Del Potro, jugador con el que comparte muchas características por la altura y potencia.

Khachanov ha recibido muchos elogios esta temporada, su segunda en el ATP World Tour. Si bien su primer y único titulo ATP lo consiguió el año pasado al consagrarse en el Chengdu Open de China, cuando derrotó a Albert Ramos Viñolas por 6-7(4), 7-6(3), 6-3, en éste logró mantenerse jugando torneos del mismo calibre, logrando muy buenos resultados.

El año del ruso

La temporada no comenzó de la mejor manera para Khachanov. Tras tocar la segunda ronda del Abierto de Australia tuvo una caída que no se esperaba. Consiguió tan solo una victoria en los seis torneos que disputó luego, haciendo que tenga que jugar un Challenger para llegar con más ruedo a su segundo torneo más importante, el Masters 1000 de Miami, donde también perdió en primera ronda.

Abril fue el mes donde comenzó la remontada para Karen. El ATP 500 de Barcelona le sentó muy bien, porque derrotó a un experto en tierra batida como lo es Pablo Cuevas, y en tercera obtuvo su primera victoria ante un top ten, venciendo a David Goffin, siendo esta la mejor de su carrera. Unas semanas más tarde volvería a tocar los cuartos de final, esta vez en Lyon, donde terminó perdiendo ante Jo-Wilfred Tsonga.

Su mejor rendimiento lo alcanzó en Roland Garros, torneo en el cual, luego de vencer en primera ronda a Jarry, dejó atras a jugadores Top como lo son Berdych e Isner, hoy clasificado al Masters de Londres. Su estancia en la ciudad parisina la cerró el por entonces número uno del ránking Andy Murray, aunque fue un logro que lo dejó entre los primeros 40 del mundo por primera vez en su carrera. Los buenos resultados continuaron llegando ya que en el torneo siguiente en su calendario tocó las semifinales por primera vez en el año. Fue en Halle, debut en la temporada de hierba y con victorias ante Simon, Nishikori, Rublev, y en semis chocando ante Federer, que frenó su gran andar. Fue su único torneo previo a Wimbledon, donde llegó con envión y tuvo una buena actuación, llegando a tercera ronda y perdiendo ante un encendido Rafael Nadal.

En la previa al último Grand Slam del año tocó su mejor ránking. Tras llegar a la tercera ronda de Cincinatti, el lunes 21 de octubre amaneció con la actualización de que era el número 29, siendo uno de los más jóvenes con tan solo 21 años. Luego de un defectuoso Us Open, llega a la última etapa del año alternando buenos y malos rendimientos, pero con la conciencia de que este fue un año en el que despegó en todo sentido, tenística, física y mentalmente. Buscará cerrarlo con una corona.

Las Next Gen ATP Finals

Luego del sorteo, Khachanov quedó como cabeza de serie del Grupo B, compartiéndolo con el croata Borna Coric, el estadounidense Jared Donaldson y su compatriota Daniil Medvedev, con el que abrirá las finales. El partido será este martes a las 14 horas.