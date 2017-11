Pablo Carreño: "Si no me hubiera lesinado, quizás estaría clasificado para Londres"

Carreño Busta acudirá como primer suplente al último torneo de la temporada. Foto: Zimbio

No fue un gran cierre de año para Carreño Busta. Luego de su gran certamen en el US Open en el que avanzó a semifinales de un Grand Slam por primera vez en su carrera, no pudo prologar su buen momento y solamente cosechó un triunfo (en Viena ante el argentino Guido Pella). Era muy complicado que no clasifique al certamen que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada teniendo en cuenta que partía en la capital francesa como el mejor ubicado y con más posibilidades de lograrlo, pero se dieron una serie de resultados, además de su flojo rendimiento y el español dependerá de una baja para poder debutar en el torneo.

"Cuando perdí en París no me esperaba llegar al domingo con posibilidades para Londres", afirmó el nacido en Gijón, que vio como el estadounidense Jack Sock le arrebató el último pasaje a la Copa de Maestros luego de coronarse en París-Bercy.

"No he sido el único al que el año se le ha hecho muy largo. Ha habido muchos de los buenos (jugadores) que se han lesionado y han terminado antes de tiempo la temporada. Por suerte yo me he podido recuperar sin pasar por el quirófano", expresó. "La lesión del abdominal fue lo más fastidioso porque tuve que estar dos meses fuera. No obstante hay que mirar el global. Ha sido una muy buena temporada, la mejor de mi carrera y tengo que estar muy contento, exclamó el número diez del mundo. A su vez agregó que "los objetivos no eran llegar a Londres, aunque me hubiera gustado ir de todas formas. Acudir como suplente es todo un sueño".

Respecto a la posibilidad de que acceda al certamen debido a una posible baja de su compatriota Rafael Nadal, Carreño aseguró que le gustaría que el balear esté presente. "Se que ha estado tocado de la rodilla en París y antes en Shangái. Es una lesión un poco crónica. Es un gran compañero y amigo, que además ha hecho una gran temporada y me gustaría que la culminara jugando el torneo".