Previa Karen Khachanov - Daniil Medvedev: en la guerra no hay amigos

Poco a poco el telón de la temporada 2017 se está bajando. Muchos son los torneos que han quedado atrás durante esta larga campaña, pero por delante aún quedan tres apasionantes citas para los aficionados al tenis masculino. Las Next Gen ATP Finals que arrancan este mismo martes, las ATP Finals que dan su pistoletazo de salida la próxima semana y la final de la Copa Davis a finales de mes, coparán un mes de Noviembre en el que muchos son los tenistas que se encuentran ya de vacaciones.

Con las siete mejores jóvenes de la temporada y un invitado italiano a través de un torneo clasificatorio, las Next Gen ATP Finals se convierten en un trampolín al estrellato para las promesas del futuro, habiendo sido capaces de clasificarse los rusos Andrey Rublev, Karen Khachanov y Daniil Medvedev, el canadiense Denis Shapovalov, el croata Borna Coric, el estadounidense Jared Donaldson, el coreano Hyeon Chung y el italiano Gianluigi Quinzi, sin contar con la presencia del alemán Alexander Zverev, que a pesar de ser el primer clasificado de la cita declinó su participación en el evento para centrarse en preparar a conciencia las ATP Finals, cita para la que se había clasificado en tercera posición.

Khachanov no se conforma con su año

La consistencia sería la principal cualidad que ha mostrado durante el 2017 Karen Khachanov, que a pesar de contar con tan solo veintiún años ha firmado un balance de veinticinco victorias y veintinueve derrotas para llegar hasta el puesto número 45 del ránking ATP, clasificándose en segunda posición para el torneo tan solo superado por su compatriota Andrey Rublev. Tanto el comienzo como el final de temporada de Khachanov fue complicado, cayendo en las primeras rondas de los torneos en los que tomaba partida, pero los meses veraniegos le han ayudado a sellar su clasificación para las Next Gen ATP Finals.

Cayendo en cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell, cuarta ronda de Roland Garros, semifinales del Gerry Weber Open y tercera ronda de Wimbledon y el Masters 1000 de Cincinnati, el ruso sumaba unos interesantes puntos que allanaban su camino hasta las cincuenta mejores raquetas de la ATP y el tercer mejor jugador joven del año. Como no podía ser de otra manera, Khachanov se mostró muy ilusionado ante la oportunidad de tomar partida en el evento, elogiando la figura de Andrey Rublev, el máximo favorito. "Creo que va a ser muy emocionante e interesante, es algo inusual, por eso, tienes que tratar de adaptarte y simplemente disfrutar, creo que va a ser un evento agradable y divertido. Creo que es genial para el tenis cuando los chicos de la Next Gen tienen torneos exitosos, al miramos Rublev y yo, creo que nos motivamos entre sí y nos animamos mutuamente", comentó ante los medios de comunicación.

Medvedev, sin miedo a nada

Ubicado en el puesto 65 del ránking ATP, Medvedev ha vivido una temporada llena de resultados discretos, pero varias actuaciones relevantes que le han permitido entrar en la séptima posición a las Next Gen ATP Finals. Sin duda alguna el mayor éxito de Khachanov llegó en su primer torneo de la temporada, en el Aircel Chennai Open, donde conseguía llegar hasta la gran final no pudiendo superar al español Roberto Bautista. Tras sumar dos cuartos de final consecutivos en el ATP 250 de Montpellier y Lyon, empezaba una sucesión de caídas en las primeras rondas de los torneos antes de volver a brillar con luz propia en el ATP 250 de s-Hertogenbosch, lugar en el que accedía hasta los cuartos de final tras superar previamente la fase previa.

Pero sin duda alguna conseguiría ganarse su clasificación para las Next Gen ATP Finals después de firmar unos cuartos de final en el ATP 500 de Londres, para a continuación llegar a las semifinales del ATP 250 de Eastbourne. Su último gran resultado llegaría en el Citi Open, donde caía en cuartos de final, antes de enlazar siete caídas en primera ronda de forma consecutiva, las cuales se terminaban en el ATP 250 de Moscú, donde sucumbía en cuartos de final, mientras que en el Masters 1000 de París no pasaba de la primera ronda de la fase previa, llegando así a Milán con mucho que ganar y nada que perder siendo el séptimo y penúltimo clasificado de las Next Gen ATP Finals.

Khachanov y Medvedev nunca se han enfrentado

Por raro que parezca, más aún siendo ambos dos tenistas del mismo país, Karen Khachanov y Daniil Medvedev no se han visto las caras en ningún partido hasta el momento, viviendo este martes a partir de las 14:00 horas su primer enfrentamiento oficial, buscando ambos estrenarse de la mejor manera posible en un evento en el que Milán será una especie de prueba piloto para estudiar la aceptación y adaptabilidad a estos cambios. Entre las novedades están el juego sin jueces de línea (las llamadas serán realizadas por el Ojo de Halcón), se competirá al mejor de cinco sets pero cada set hasta cuatro juegos, habrá tie break en tres iguales en cada uno de los sets, habrá 'punto de la muerte' cuando lleguen a 40-iguales (sin ventaja) y el let no existirá en el servicio (cuando el saque impacte a la red y caiga en el recuadro comenzará el punto).