Previa Denis Shapovalov - Hyeon Chung: exótico choque de culturas

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Poco a poco el telón de la temporada 2017 se está bajando. Muchos son los torneos que han quedado atrás durante esta larga campaña, pero por delante aún quedan tres apasionantes citas para los aficionados al tenis masculino. Las Next Gen ATP Finals que arrancan este mismo martes, las ATP Finals que dan su pistoletazo de salida la próxima semana y la final de la Copa Davis a finales de mes, coparán un mes de Noviembre en el que muchos son los tenistas que se encuentran ya de vacaciones.

Con las siete mejores jóvenes de la temporada y un invitado italiano a través de un torneo clasificatorio, las Next Gen ATP Finals se convierten en un trampolín al estrellato para las promesas del futuro, habiendo sido capaces de clasificarse los rusos Andrey Rublev, Karen Khachanov y Daniil Medvedev, el canadiense Denis Shapovalov, el croata Borna Coric, el estadounidense Jared Donaldson, el coreano Hyeon Chung y el italiano Gianluigi Quinzi, sin contar con la presencia del alemán Alexander Zverev, que a pesar de ser el primer clasificado de la cita declinó su participación en el evento para centrarse en preparar a conciencia las ATP Finals, cita para la que se había clasificado en tercera posición.

Shapovalov, ante su gran reto

Con ni más ni menos que dieciocho años y pudiendo participar en las Next Gen ATP Finals durante tres temporadas más, el canadiense ha llegado al torneo de Milán como la tercera mejor raqueta joven de todo el 2017, estando ubicado en el puesto número 51 del ránking ATP a tan solo un puesto de los cincuenta mejores tenistas del mundo. Con un balance de once victorias y once derrotas, Shapovalov tan solo ha disputado la presente campaña un total de veintidós encuentros sin ningún título de por medio. Unos meses después de cumplir la mayoría de edad y tras un comienzo de temporada siendo un total desconocido, Shapovalov es una de las mayores promesas del circuito ATP.

Profesional desde 2016, Denis empezó disputando torneos ITF y Challenguer hasta que su explosión llegó en el ATP 500 de Londres, donde tras superar la fase previa caía en segunda ronda, mostrando muy buenas cualidades que posteriormente se confirmarían en ni más ni menos que el Masters 1000 de Montreal, donde conseguía acceder hasta las semifinales, superando a Rogerio Dutra Silva, Juan Martín del Potro, Rafael Nadal y Adrián Mannarino antes de sucumbir ante Alexander Zverev. Como una auténtica estrella en su país, su gran prueba de fuego llegaba una semana después en el US Open, cita en la que lograba superar la fase previa para terminar cayendo en la cuarta ronda contra Pablo Carreño tras vencer previamente a Daniil Medvedev, Jo-Wilfried Tsonga y Kyle Edmund.

Denis Shapovalov en el sorteo del cuadro | Foto: Zimbio

Como no podía ser de otra manera, Shapovalov se siente sin duda alguna como una de las inspiraciones para los jóvenes canadienses que se empiezan a animar a jugar al tenis. "Mi objetivo es elevar el nivel del tenis canadiense y simplemente tener más niños recogiendo una raqueta en lugar de un palo de hockey. Creo que definitivamente he ayudado a hacer eso, y espero poder seguir haciéndolo, sé que muchos estaban tuiteando que ni siquiera seguían el tenis, y están empezando a participar en el deporte porque yo he estado bien, es realmente inspirador para mí. Me da ganas de seguir trabajando duro para poder seguir motivando a estos niños para que intenten coger una raqueta y, con suerte, convertirse en jugadores como Milos Raonic o Vasek Pospisil o incluso como yo", comentó ante los medios de comunicación.

Chung quiere confirmar su progresión

Estando en el puesto 54 del ránking ATP, a tan solo cuatro de entrar entre las cincuenta mejores raquetas del mundo, Hyeon Chung ha firmado un 2017 en el que cuenta con un balance de veinticuatro triunfos y dieciocho derrotas, sin ser capaz de sumar ningún título. Comenzó pisando fuerte el tenista coreano, llegando a cuartos en Chennai y cayendo en segunda ronda del Open de Australia, no superando la previa de Delray Beach y Acapulco, para caer en primera ronda de Miami y segunda de Houston antes de vivir su gran torneo en el Barcelona Open Banc Sabadell donde tras superar la fase previa llegaba hasta los cuartos de final. Este nivel mostrado en un torneo de entidad se confirmaba días después en el ATP 250 de Munich donde era capaz de acceder hasta las semifinales del evento. Cerrando la gira de tierra batida caería en segunda ronda de Lyon tras superar la fase previa antes de conseguir llegar hasta la tercera ronda en Roland Garros, segundo Grand Slam del curso.

Entrando en la segunda parte de la temporada, Hyeon Chung comenzaba una espiral de malos resultados cayendo a las primeras de cambio en Atlanta y Washington, para resurgir en el Masters 1000 de Montreal, donde firmaba una buena tercera ronda, sucumbiendo en primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati para a continuación llegar hasta los cuartos de final de Winston-Salen. En el US Open, último Grand Slam de la temporada, caía en segunda ronda antes de ayudar a Korea en la Copa Davis venciendo sus dos partidos en la eliminatoria ante Taipei, para caer en segunda ronda del Masters 1000 de Shanchai, ATP 250 de Estocolmo, ATP 500 de Basilea y por último Masters 1000 de París, último torneo previo a las Next Gen ATP Finals.

Hyeon Chung en uno de los eventos previos al torneo | Foto: Zimbio

Como no podía ser de otra manera, Chung acude a la cita con ganas e ilusión, sin presión ninguna y con ganas de brillar con luz propia. "Es un verdadero honor poder jugar en Milán, he estado trabajando muy duro durante toda la temporada, así que poder clasificarme para el torneo ha sido un reconocimiento a todo ese esfuerzo, me siento muy orgulloso por formar parte de esta generación, sé que hay jugadores jóvenes con un gran nivel y debo trabajar para ser uno de ellos, estoy deseando jugar esta semana, soy consciente de que tengo que trabajar más en el aspecto físico y mental, mi objetivo es tratar de ser cada vez un jugador más completo, tengo muy buenos recuerdos de esta temporada, siento que he dado un paso adelante y tengo que mantener la ilusión para seguir creciendo", comentó ante los medios de comunicación.

Shapovalov y Chung nunca se han enfrentado

Denis Shapovalov y Hyeon Chung no se han visto las caras en ningún partido hasta el momento, viviendo este martes a partir de las 15:30 horas aproximadamente su primer enfrentamiento oficial, buscando ambos estrenarse de la mejor manera posible en un evento en el que Milán será una especie de prueba piloto para estudiar la aceptación y adaptabilidad a estos cambios. Entre las novedades están el juego sin jueces de línea (las llamadas serán realizadas por el Ojo de Halcón), se competirá al mejor de cinco sets pero cada set hasta cuatro juegos, habrá tie break en tres iguales en cada uno de los sets, habrá 'punto de la muerte' cuando lleguen a 40-iguales (sin ventaja) y el let no existirá en el servicio (cuando el saque impacte a la red y caiga en el recuadro comenzará el punto).