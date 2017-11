Previa Borna Coric - Jared Donaldson: importante partido para pasar de ronda

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Poco a poco el telón de la temporada 2017 se está bajando. Muchos son los torneos que han quedado atrás durante esta larga campaña, pero por delante aún quedan tres apasionantes citas para los aficionados al tenis masculino. Las Next Gen ATP Finals que arrancan este mismo martes, las ATP Finals que dan su pistoletazo de salida la próxima semana y la final de la Copa Davis a finales de mes, coparán un mes de Noviembre en el que muchos son los tenistas que se encuentran ya de vacaciones.

Con las siete mejores jóvenes de la temporada y un invitado italiano a través de un torneo clasificatorio, las Next Gen ATP Finals se convierten en un trampolín al estrellato para las promesas del futuro, habiendo sido capaces de clasificarse los rusos Andrey Rublev, Karen Khachanov y Daniil Medvedev, el canadiense Denis Shapovalov, el croata Borna Coric, el estadounidense Jared Donaldson, el coreano Hyeon Chung y el italiano Gianluigi Quinzi, sin contar con la presencia del alemán Alexander Zverev, que a pesar de ser el primer clasificado de la cita declinó su participación en el evento para centrarse en preparar a conciencia las ATP Finals, cita para la que se había clasificado en tercera posición.

Coric, la eterna promesa

El tenista croata es sin duda alguna uno de los tenistas con más futuro en el mundo del tenis, pero parece haberse estancado en la mitad de la tabla tras haber ganado en 2014 a Rafael Nadal. Coric actualmente está en el puesto 48 del ránking ATP, cerrando un 2017 en el que sumó veintiún victorias y veincinco derrotas, siendo capaz de conquistar un título. Durante sus tres primeros torneos de la temporada Borna no conseguía vencer ningún partido, algo que lograba en el ATP 500 de Rotterdam, donde caía en segunda ronda antes de sucumbir en segunda ronda de Delray Beach y Acapulco.

De ahí en adelante entraría en una espiral de resultados discretos que se terminaban en el ATP 250 de Marruecos, torneo en el que era capaz de conquistar el título. Tras este trofeo volvía a caer en una racha negativa que finalizaba en el Mutua Madrid Open, donde tras superar la fase previa llegaba hasta los cuartos de final, estando entre la primera y segunda ronda de sus siguientes torneos hasta llegar a cuartos de final en Winston-Salen. Ya para terminar la campaña firmaría una tercera ronda en el US Open, y una segunda ronda tras superar la fase previa en el Masters 1000 de París como resultados más reseñables en el final de temporada. A sus 20 años, Borna Coric es uno de los máximos favoritos a conquistar la primera edición de las Next Gen ATP Finals.

Coric durante un evento previo a las Next Gen ATP Finals | Foto: Zimbio

Coric ha firmado una gran temporada durante todo este 2017, pero ni mucho menos se pone límite a su llegada a Milán, buscando hacerlo lo mejor posible en las Next Gen ATP Finals. "Creo que tuve una temporada muy sólida, solo miro a Milan como algo en lo que estuve trabajando toda la temporada, creo que es un gran evento... creo que va a ser genial, creo que todas estas nuevas reglas son muy, muy divertidas y creo que es bueno ahora al final de la temporada, donde podemos probar algo nuevo, afortunadamente en la próxima temporada puedo ser un poco más consistente y luego va a estar bien, creo que también viene con la edad, la experiencia en la gira,s e trata de jugar muchos partidos, también de ganar muchos partidos, creo que eso es parte de crecer como jugador, creo que va a venir, solo necesito trabajar muy duro", comentó ante los medios de comunicación.

Donaldson, nada que perder y mucho que ganar

Con 21 años y siendo su primera y única oportunidad de participar en las Next Gen ATP Finals, Jared Donaldson llega a Milán estando ubicado en el puesto 55 del ránking ATP tras haber completado un 2017 en el que ha obtenido un balance de veintiún victorias y veintidós derrotas en los 43 partidos en los que ha tomado partida sin ser capaz de conquistar ningún título. Durante los primeros meses de la temporada Donaldson vivía entre las primeras y segundas rondas de los torneos del calendario ATP y Challenguer, antes de que en el Masters 1000 de Miami llegara uno de sus mejores resultados de la campaña, y es que tras superar la fase previa conseguía llegar hasta la cuarta ronda.

De ahí en adelante nada cambiaba, puesto que en el Mutua Madrid Open y el Masters 1000 de Roma caía en segunda y primera ronda respectivamente para ser capaz de firmar una maravillosa tercera ronda en Wimbledon. De ahí en adelante lograría llegar hasta la tercera ronda del Citi Open y Masters 1000 de Montreal, cuartos de final en el Masters 1000 de Cincinnati y segunda ronda en el US Open, sumando una importante cantidad de puntos para ganarse de forma cómoda un billete para las Next Gen ATP Finals. En su último torneo de la temporada, Donaldson no superaba la fase previa del Masters 1000 de París.

Donaldson, entrevistado antes de las Next Gen ATP Finals | Foto: Zimbio

Como no podía ser de otra manera, Donaldson llega con ganas e ilusión a Milán buscando ser el mejor tenista joven de año coronándose campeón. "Sin lugar a dudas sería un logro. Es algo para lo que todos los jugadores menores de 22 años nos hemos clasificado. Es un reflejo de lo bien que jugamos durante la temporada, ser uno de los siete jugadores que lo lograr es especial, voy a intentar cerrar el año de una manera positiva", comentó ante los medios de comunicación.

Coric y Donaldson nunca se han enfrentado

Borna Coric y Jared Donaldson no se han visto las caras en ningún partido hasta el momento, viviendo este martes a partir de las 15:30 horas aproximadamente su primer enfrentamiento oficial, buscando ambos estrenarse de la mejor manera posible en un evento en el que Milán será una especie de prueba piloto para estudiar la aceptación y adaptabilidad a estos cambios. Entre las novedades están el juego sin jueces de línea (las llamadas serán realizadas por el Ojo de Halcón), se competirá al mejor de cinco sets pero cada set hasta cuatro juegos, habrá tie break en tres iguales en cada uno de los sets, habrá 'punto de la muerte' cuando lleguen a 40-iguales (sin ventaja) y el let no existirá en el servicio (cuando el saque impacte a la red y caiga en el recuadro comenzará el punto).