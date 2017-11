Chung logra una gran remontada y consigue su primera victoria

En el segundo turno de la pista central de Milán, debutaban en este Next Gen ATP Finals dos de los mejores jugadores sub-21 del año. Hablamos del canadiense Denis Shapovalov, número 51 del ránking ATP y del coreano Hyeon Chung, número 54 del mundo, ambos pertenecientes al Grupo A. Este partido se disputó bajo unas reglas especiales, al igual que el resto del torneo. Algunas de ellas son: se consigue el set llegando a cuatro puntos (si hay 3-3, se pisputa un tie break de desempate); no hay deuce, se juega a punto decisivo; y en los saques no hay let, si toca la cinta, se sigue el punto.

Shapovalov arrasa en el primer set

El partido empezó con un Shapovalov muy enchufado, que rápidamente logró colocarse 3-0 arriba. Chung, ganó su saque posterior en blanco, para establecer el 3-1, pero Denis no dio opción a su rival y se llevó un primer set con mucha comodidad, tras apenas 16 minutos, por 4-1.

Chung reacciona y se lleva los dos sets siguientes en el tiebreak

Chung, tras perder el primer set no se dio por vencido, y ganó fácilmente su primer turno de saque en la segunda manga. Al juego siguiente dispuso de dos bolas de break (una de ellas con 40 iguales, en el punto decisivo), las cuales las salvó el canadiense para establecer el 1-1. En el cuarto juego, fue Denis quien tuvo ahora tres bolas de rotura, pero no las consiguió aprovechar. Sin ningún break convertido llegamos al tie break, donde Chung se colocó rápidamente 4-1. Shapovalov remontó para poner el 5-4, pero perdió los tres siguientes puntos, lo que le permitió a Chung llevarse el segundo parcial por 4-3 (7-5).

El tercer set fue el más igualado del partido, y se notaba la importancia de este parcial, ya que quien lo consiguiera tendría la victoria en el bolsillo. Los juegos transcurrieron rápidamente, con ambos jugadores ganando sus respectivos saques sin demasiados apuros (no hubo ningún deuce), por lo tanto se tuvo que decidir en un nuevo tiebreak. Al cambio de pista, el 3-3 mostraba la igualdad de este set, que se iba a decidir por pequeños detalles. Tras el 4-4, Chung consiguió un minibreak, que no iba a desaprovechar, y tras ganar sus dos siguientes puntos con el servicio, se anotó la tercera manga por 4-3 (7-4).

Chung culmina la remontada arrasando en el cuarto parcial

Shapovalov no se rindió y salió decidido a romper el saque de su rival. Con 15-40 dispuso de tres bolas de break, pero no las convirtió, y al juego siguiente perdió su saque. Chung mantuvo, y colocó el 3-0 en el marcador. Denis consiguió el 3-1, y en el juego siguiente el coreano cerró el partido, tras anotarse en cuarto set por 4-1, en apenas 21 minutos. Chung consiguió la primera victoria en el Grupo A, y se enfrentará en el día de mañana, segundo día de competición, al vencedor del duelo entre Rublev y Quinzi. Shapovalov, por su parte, se enfrentará al perdedor de este partido.