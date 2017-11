Un 'Peque' en Buenos Aires

Google Plus

El "Peque" tuvo un gran 2017

Diego Schwartzman confirmó que jugará el Argentina Open en su país en 2018. De esta manera, será el mejor tenista argentino en ocupar una plaza en el certamen que se disputará en Buenos Aires, ya que Juan Martin Del Potro anunció que para esa época del año disputará torneos de canchas rápidas. Por decimosexto año consecutivo, el verano porteño volverá a recibir este torneo, el único ATP 250 que se disputa en Sudamérica. La cita será en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, lugar sagrado del tenis argentino. El Argentina Open se disputará del 10 al 18 de febrero.

Schwartzman, actual número 26 del mundo, viene de tener un gran año 2017 y será una de las mayores atracciones del draw, junto al austríaco Dominic Thiem, el croata Marin Cilic, y el francés Gael Monfills. "Peque" tal como conocen al argentino en su tierra, será el máximo crédito local. El año del tenista más bajo del circuito, fue curiosamente el más alto de su carrera. En este 2017 llegó a cuartos de final en el US Open, alcanzó la final en Amberes, semifinales en el ATP 500 de Tokio y también semis en el ATP 250 de Estambul (Torneo que ganó en 2016). Además, llegó a cuartos de final de los Masters 1000 de Canadá y Monte Carlo, el ATP 500 de Hamburgo, los ATP 250 de Bastad y San Pablo.

Cabe destacar que, en este año, el joven entrenado por el ex tenista Juan Ignacio Chela ya derrotó a Thiem y a Cilic. Al austriaco en el Masters de Canadá y al croata en el Abierto de Estados Unidos. El certamen fue presentado en el Hotel Sheraton de la ciudad porteña. El "Peque" estuvo acompañando a los organizadores entre los cuales se destaca el ex tenista argentino y ex capitán de Copa Davis, Martin Jaite. Sin el gran Juan Martín Del Potro, el chiquito Diego Schwartzman asoma para convertirse en el nuevo ídolo del público argentino.