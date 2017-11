Shapovalov sigue vivo en Milán

Google Plus

Denis Shapovalov continúa con vida en las primeras Next Gen ATP Finals con su victoria por tres sets a uno ante el jugador local Gianluigi Quinzi. El canadiense se impuso por 4-1, 4-1, 3-4 y 4-3 y se jugará el pase a semifinales contra Andrey Rublev en un partido de todo o nada. Quinzi, matemáticamente eliminado, tendrá su partido de despedida ante el ya clasificado Hyeon Chung.

Shapovalov comenzó el partido como un auténtico torbellino, ganando su primer juego en blanco pero los problemas no tardaron en llegar para el canadiense. Quinzi empató a uno y se puso 0-30 arriba en el tercer juego, pero esta vez Shapovalov fue capaz de darle la vuelta a las situaciones adversas, algo que no logró en su partido ante Chung. El canadiense puso el 2-1 y logró la rotura en el siguiente juego al convertir su tercera bola de rotura. Shapovalov no tuvo ningún problema a la hora de sacar para ganar el set ya que lo cerró a 15 y con un gran punto que acabó siendo culminado con una buena volea.

El canadiense estaba a fuego tras haber ganado la primera manga y comenzó la segundo de la mejor manera posible, rompiendo el servicio de su rival y esta vez además a la primera. Shapovalov consolidó la rotura en blanco para poner el 2-0. En el juego siguiente Quinzi ganaría su único juego en este set ya que el canadiense volvió a lograr otro juego en blanco y en el quinto juego volvió a romper el saque y cerró el segundo set gracias a una gran derecha cruzada. Shapovalov fue capaz de hacerle mucho daño a Quinzi con esa derecha durante todo el partido.

El tercer set fue sin duda el más bonito de todo el partido ya que esta vez sí hubo igualdad. Los tres primeros juegos fueron para el sacador sin ningún problema pero a partir de ahí la diversión comenzó. En el cuarto juego Quinzi salvó una bola de rotura y en el deciding point logró conectar una maravillosa volea para salvar su saque y empatar a dos. En el juego siguiente el italiano logró su primera rotura del partido y la logró en el deciding point ya que previamente había perdido una bola de rotura, Quinzi iba a sacar para ganar el set. Aun así, el canadiense no se dio por muerto y logró un 0-40 y tres bolas de rotura para mandar el partido a la muerte súbita, Quinzi iba a salvar las tres y íbamos a tener una vez más un deciding point. Este punto no le trajo muchas alegrías al canadiense en su primer partido ni en este tampoco pero esta vez sí que lo iba a ganar y mandó el set a la muerte súbita. El italiano mandó por completo en el inicio la muerte súbita poniendo el 5-1 al cambio de lado. Aun así, el canadiense ganó tres puntos consecutivos para poner el 5-4. Quinzi se puso 6-4 y con dos bolas de set, Shapovalov salvó una pero en la segunda el italiano fue capaz de cerrar el set y meterse de lleno en el partido.

Este cuarto set fue el único que no tuvo ninguna rotura de servicio y el único que no contó con ninguna oportunidad para romper el servicio. Los seis saques fueron para el sacador con mucha comodidad. Shapovalov ganó sus tres juegos al servicio a 15 y Quinzi ganó el primero a 15 y los dos últimos en blanco. La muerte súbita volvió a decidir el set esta vez el inicio fue mucho más igualado. Quinzi comenzó 2-0 arriba pero perdió el mini-break muy pronto ya que nos fuimos con empate a tres al cambio de lado. Con 4-4 el canadiense jugó uno de los mejores puntos del partido ya que conectó un gran revés y con otra gran volea cerró el punto para ponerse 5-4 arriba. Shapovalov se puso 6-4 y dispuso de dos bolas de partido, a pesar de perder la primera el canadiense acabó cerrando el partido con un error de revés de Quinzi.