Borna Coric firma su pase a las semifinales

Segunda jornada de las recién inauguradas Next Gen Finals, que reúne a varias de las mejores raquetas jóvenes del panorama y, además, un gran número de innovaciones, tanto en el juego, como en la tecnología, que han despertado las más diversas opiniones. Pese a ser únicamente el segundo día de acción, ya había mucho en juego, pues hoy se decantarían los primeros clasificados y, por otra parte, los primeros eliminados. Previo a este último turno del martes, Hyeon Chung selló su presencia, de forma matemática, al vencer en tres sets al ruso Andrey Rublev; en ese mismo grupo, Shapovalov sumó su primera victoria y dejó sin opciones al wild card local, Gianluigi Quinzi. En el grupo 2, que abría la jornada, Khachanov salvó los muebles ante un Donaldson alicaído, que también dice adiós al torneo.

En este último turno conoceríamos al segundo de los cuatro semifinalistas, que saldría del enfrentamiento entre el croata Borna Coric y el ruso Daniil Medvedev. Coric, número 48 del mundo, vive una complicada situación en el circuito ATP; tras despuntar hace varias temporadas, siendo capaz de ganar a Rafael Nadal con tan solo 17 años, el croata no ha logrado dar ese paso al frente que le consolide definitivamente como una de las grandes apuestas de cara al futuro y, tras deambular en la zona media del ranking, busca un gran resultado en estas primeras Finales de la Next Gen con las que aumentar su confianza, y poder cerrar de la mejor manera este 2017, lo que sin duda ayudaría a encarar la próxima temporada desde una perspectiva diferente.

Al otro lado de la red, Daniil Medvedev forma parte de esa prometedora camada que nos brinda el tenis ruso, escaso de representantes desde Marat Safin o Yevgeny Kafelnikov, y que solo se valió de Mikhail Youhzny en tiempos recientes. Acompañando a sus compatriotas Khachanov y Rublev, el moscovita ha ido, claramente, de más a menos durante esta temporada. Con importantes victorias ante grandes jugadores, como su triunfo sobre Wawrinka en Wimbledon, Medvedev no ha encontrado su mejor tenis en estos últimos meses, perdiendo su condición de Top50 y cayendo hasta el 65º puesto que ocupa actualmente. Sin duda, duelo que servirá, en ambos bandos, para despejar dudas y reafirmarse, una vez más.

Coric decide en el tie-break

Apretado inicio de partido entre dos jugadores confiantes plenamente en su servicio. Con la novedad de tener sets a cuatro juegos, en lugar de seis, un break podría ser la diferencia entre ganar o perder, dado que un hipotético séptimo juego supondría tener que disputar el tie-break. Sin señales de peligro en uno u otro bando, y con puntos protagonizados por largos intercambios, era el momento de apretar, dejados atrás ya los juegos iniciales.

Este primer set, en el que los restadores no daban señales de vida, transcurría rápidamente pese a esos citados intercambios, que destacaban por la insistencia de Coric por jugar al revés de Medvedev, un Medvedev que trataba de hacerse con el control del espacio en cada golpe. Sin ningún acercamiento, ni amago de ello, esta primera manga desembocaría en la muerte súbita. Tras un intenso y dinámico desempate, fue Borna Coric quien se llevase el gato al agua, mostrándose siempre un escalón por encima de un Medvedev errático, y poco convencido. Con un apretado 7-5 en el marcador, el croata se adelantaba tras media hora de partido.

Medvedev comanda durante el segundo parcial

Después de un escueto y conservador primer set, la emoción y los intercambios de golpes no se demoraron de cara a este segundo parcial. Medvedev, después de recibir instrucciones de su staff técnico en el descanso, se decidió a cambiar de estrategia, lanzándose precavidamente al ataque y logrando, con ello, el primer quiebre del encuentro, en el game inaugural. Pese a este prometedor arranque, el ruso no mantuvo esa consistencia que venía mostrando en este torneo, dejándose llevar en el siguiente juego y concediendo tres bolas de rotura a Coric. No obstante, Medvedev, beneficiado por la ausencia de ese punto de "ventaja" tras el Deuce, completó la remontada, consolidando el break y poniendo tierra de por medio con ese 2-0.

Mostrando su faceta más dominante, aquélla que quería hacer ver durante el primer asalto, Medvedev continuaba su liderazgo mientras que Coric, siempre por debajo en el marcador, sumaba puntos con el servicio gracias a su plan de saque-red, viendo en la volea su mejor arma en estos difíciles momentos. Conservando su ventaja obtenida gracias a ese break inicial, el ruso pudo cerrar sin apenas problemas esta segunda manga, empatando el partido, 4-2, y alargando este partido, mínimo, a los cuatro sets.

Coric reaparece en el tercer set

Transcurridos los dos primeros sets, y con el empate reestablecido, ambos jugadores retomaron su plan inicial, conscientes del riesgo que supondría arriesgar más de la cuenta en esta fase del choque. Buscando Medvedev la derecha de Coric constantemente, en vista de las carencias que el croata mostraba con este golpe, y tratando Coric de hacerle lo más pequeña posible la pista al ruso, los primeros juegos de este tercer parcial fueron propuestos siempre por el sacador, que no veía oposición a la hora de cerrar los juegos con el servicio.

Solidez defensiva y potencia tanto con derecha como con revés fueron los factores diferenciales en esta manga en favor de Borna Coric que, exhibiendo un variado abanico de recursos, fue capaz de mover por toda la pista a un Medvedev con fuerzas limitadas, que poco podía hacer ante las embestidas del croata; el natural de Zagreb, en el cuarto juego, se anotaba su primer quiebre en el día de hoy, adelantándose por 3-1 y sacando, acto seguido, para romper las tablas. Convincente, seguro de sí mismo y desplegando un tenis casi perfecto, Borna Coric volvería a ponerse en franquicia, esta vez 4-1, superada ya la hora de partido.

Borna Coric certifica su clasificación

La buena dinámica con la que Borna Coric concluyó el tercer set se prolongó también al inicio del cuarto. El jugador de 20 años, despegándose cada vez más, tanto por nivel como por marcador, de Daniil Medvedev, parecía obcecado en cerrar lo antes posible este cuarto asalto, y no dejar opción a las dudas en una hipotética quinta manga. Aumentando las dudas en un Medvedev desconcentrado, y por momentos fuera del partido, el croata golpearía una vez más, quebrando en el primer juego y encarando el partido cuesta abajo.

Con ese break asegurado, y con el 2-0 ya presidiendo, la ambición y el hambre de Coric no se detuvieron, augurando un mal futuro al ruso Medvedev, capaz de salvar otro punto de ruptura en el tercer juego, pero incapaz de contrarrestar las acometidas del croata, haciendo un excelso uso del revés paralelo, y jugando siempre bolas profundas. Haciendo efectiva esa ventaja desde los comienzos del set, Coric mantuvo la seriedad, y en ningún momento bajó el listón. Sirviendo para ganar, y sellar su pase de forma definitiva a las semifinales, el croata no falló, cerrando el partido por 4-3 (5) 2-4 4-1 y 4-2 tras poco más de hora y media. Victoria de crédito para el croata Borna Coric, que consigue superar un duro grupo, envuelto en un difícil papel. Medvedev, por su parte, depende de sí mismo para clasificarse, y es que el ruso debe ganar a un ya sentenciado Jared Donaldson. De lo contrario, y con una victoria de su compatriota Khachanov sobre Coric, el moscovita quedaría, oficialmente, eliminado.