Nadal confirma su participación en Londres y va en busca del título

Rafael Nadal debutara en Londres ante David Goffin. Imagen: ZImbio

En una entrevista con EFE en Londres, el número uno del mundo, Rafael Nadal confirmó su participación en el ATP Finals, agregando además que su objetivo no es otro que ganar el torneo, el cual comienza el próximo domingo 12 de noviembre. El español debutará el lunes 13 contra el belga David Goffin, como parte de sus compromisos en el Grupo A, donde además se enfrentará al bulgaro Grigor Dimitrov y al austriaco Dominic Thiem. Nadal ya ha entrenado en Londres y explicó encontrarse motivado al sentirse bien para dar el 100% en el torneo que se le ha negado en las dos finales en las que ha participado en los años de 2010 y 2013.

Al cuestionarle directamente sobre su rodilla y su participación en Londres, el español comentó que su rodilla se encuentra bien y seguirá entrenando para probar su estado. Y en cuanto al torneo señaló que de no sentirse en óptimas condiciones no estaría entrenando en Londres: "Si estoy aquí en Londres, es para jugar. Si no, no hubiera venido y hubiera hecho otro calendario. No estaría alargando la temporada si no pensara que pudiera ser competitivo y estar para jugar. Estoy aquí para intentar ganar el torneo. Esa es mi ilusión y mi motivación y trabajo para que así sea".

Nadal agregó la importancia de llegar al 100% a un torneo como este en el que se enfrenta a los mejores de la temporada, y por lo tanto, el margen de error es mínimo, a diferencia de un Grand Slam en el que el sorteo del cuadro puede abrir o cerrar el camino según el tipo de rivales. "Sabes que el sorteo va a ser bueno o malo dependiendo de cómo estés jugando. Y sabes también que o estás al 100% desde el comienzo o si no es casi imposible hacerlo bien porque juegas contra los mejores. A partir de ahí, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible para que esto suceda", agregó Nadal.

Por otra parte, habló del torneo como una buena mezcla de jugadores experimentados y una generación joven con tenistas como Thiem, Dimitrov, Sock y Zverev, siendo el último el más joven de los nuevos invitados en el torneo. Sin embargo, el tenista español señaló lo especial que sería enfrentar en una final a su amigo y eterno rival, Roger Federer: "Estoy aquí para intentar llegar a la final e intentar ganarla. Y si es contra Roger Federer, mucho mejor".

Nadal ha tenido una gran temporada, ganando seis títulos, entre los que destacan los torneos de Roland Garros y el US Open, y aunque se muestra satisfecho con lo logrado, el español no la considera como la mejor de su carrera. Agregó sentirse feliz de competir al máximo en la mayoría de los torneos en los que ha participado y confía seguir al mismo nivel en los próximos años.

El español descartó por ahora, seguir el ejemplo de Federer en la selección de torneo para aligerar su calendario para las próximas temporadas. "Cada uno tiene que hacer su camino y, evidentemente, es importante ver lo que ocurre alrededor y ver las cosas que se hacen bien y las cosas que no se hacen bien (...) Veremos qué pasa en el futuro. No sé si el calendario de Federer es factible para mí. Voy a hacer lo que mi mente y mi cuerpo me pida, que es lo que he hecho toda mi vida".

'La Fiera' aseguró terminar el año como el número uno del mundo, pero buscara hacerlo de la mejor manera, llevándose el último de los títulos grandes que se le ha negado: el Masters de Londres.