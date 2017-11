Rublev alcanza las semifinales y elimina a Shapovalov

Google Plus

Duelo a vida o muerte entre dos jugadores que se jugaban en este partido el pase a semifinales. Rublev, que sufrió para vencer en cinco sets a Gianluigi Quinzi en su primer partido, y cayó derrotado en el segundo ante Hyeon Chung, disputó su mejor partido ante un Shapovalov, que venía también de perder ante el coreano, y derrotar al italiano en cuatro sets. El encuentro se alargó hasta las dos horas, y cayó del lado del ruso por 4-1, 3-4 (8), 4-3 (2), 0-4 y 4-3 (3). Con un juego muy directo, el primer favorito del torneo se alzó con el primer set en tan sólo 15 minutos, tras aprovechar un error no forzado de Denis en el cuarto juego, para lograr romper en la primera bola de break del partido, y llevarse la primera manga por 4-1.

El canadiense no se rindió y se llevó un segundo set realmente competido, que se acabó decidiendo en el tie break. Tuvo la oportunidad de habérselo llevado antes, pero no fue capaz de aprovechar cuatro bolas de set, con el 3-2, lo que llevó la segunda manga al juego decisivo, donde Shapovalov volvió a disponer de tres bolas de set, con 6-3, pero no fue capaz de aprovecharlas. Finalmente, el semifinalista de Montreal, se llevó el tiebreak por 10-8, en un segundo set que duró casi tres veces más que el primero.

El tercer set empezó con un break tempranero de Denis, a lo que Andrey le respondió con un contrabreak, e igualar un set, que de nuevo se iba a acabar decidiendo en el juego decisivo. Este tiebreak no tuvo mucha historia, y desde el 2-2, Rublev consiguió cinco puntos consecutivos, para lograr cerrarlo por 7-2. Con el partido cuesta arriba, Shapovalov no bajó los brazos, y se alzó con un cuarto set visto y no visto, que apenas duró 15 minutos. Le bastaron dos roturas, en el segundo y cuarto juego, para llevárselo por 4-0, y enviar el partido al quinto y definitivo set.

Un quinto set en el que ambos jugadores sirvieron de manera excepcional y no concedieron oprtunidades de break (12 de 16 puntos ganados con primero de Rublev, y 13 de 14 por parte de Shapovalov) por lo que, como no podía ser de otra manera, se tenía que decidir en el tiebreak. El ruso, en el cambio de pista, iba 4-2. Sin conceder ningún minibreak, dispuso de tres bolas de partido, con 6-3, y con un resto a la red de Shapovalov, cerró un partido muy disputado que duró más de dos horas.

“Ha sido un partido durísimo. Si quería ganar tenía que luchar hasta el final”, señaló Rublev tras asegurar su supervivencia en el torneo. “Me alegro de haberlo podido resistir hasta el final. Ha habido mucha estrés, pero necesito jugar partido como éste. Me dan motivación y confianza”.