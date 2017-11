ATP Finals 2017. Marin Cilic: reválida para el croata

Google Plus

El próximo domingo arranca una nueva edición de la Copa de Maestros aunque este año bajo una denominación: las Nitto ATP Finals. Uno de los ocho tenistas que estarán presentes en la capital británica, Londres, será Marin Cilic, actual número cinco del mundo. El croata, campeón del US Open 2014, ya se encuentra instalado de forma definitiva en la élite del tenis mundial aunque, como ha sido habitual en él durante casi toda su carrera, sigue siendo un jugador capaz de lo mejor y de lo peor, mezclando grandes resultados, como alcanzar su primera final en Wimbledon, con no menores decepciones en otros grandes escenarios como Australia o Estados Unidos.

Muchos triunfos pero sólo un título

Si echamos un vistazo a la temporada que ha realizado el croata nos damos cuenta de que, quitando su triunfo en ‘Flushing Meadows’ hace tres años, sigue siendo un jugador al que le cuesta mucho dar la talla en los momentos decisivos. Hasta en ocho torneos del circuito ATP ha pisado las semifinales, pero sólo ha sido capaz de alzarse con un título: en la tierra batida de Estambul en el mes de mayo (venció a Milos Raonic por 7-6 y 6-3). Durante toda su carrera, se ha acusado al croata de ser mentalmente frágil o de no ser capaz de competir mejor en las últimas rondas de los torneos y acorde a sus resultados este año, parece que eso no ha cambiado. Sí, ha alcanzado su mejor ránking de siempre y ya lleva dos años consecutivos en el top10, pero da la impresión de que no gestiona demasiado bien la presión de ser favorito.

Su balance contra tenistas top10 este año ha sido de una victoria por cuatro derrotas y en el total de su carrera, 28-67. Esto último se ha podido comprobar en muchos torneos a lo largo de esta temporada. Sin ir más lejos, hace solamente cuatro días en París-Bercy. Con la retirada por lesión de Rafa Nadal, Cilic se quedaba como el cabeza de serie más alto del cuadro pero cayó en cuartos de final ante el francés Julien Benneteau en dos sets después de ir 5-2 arriba en el primero. En la hierba de Queen´s cedió ante el español Feliciano López en una final muy disputada por 4-6 7-6 y 7-6. Este último desempate se resolvió a favor del español por diez a ocho. En Wimbledon también alcanzó la final, la segunda de su carrera en un Grand Slam, pero fue arrollado de principio a fin por el suizo Roger Federer (6-3 6-1 y 6-4) en un encuentro en el que Cilic llegó incluso a derramar algunas lágrimas fruto de la impotencia de no poder hacer más, aunque su nulo rendimiento también se debió a molestias en los aductores. Esta lesión le obligó a parar durante la gira norteamericana de Montreal y Cincinnati, merced a lo cual llegó muy justo al último ‘grande’ de la temporada, el US Open. Pese a ello, el croata partía como uno de los grandes favoritos por su parte del cuadro para alcanzar la final pero como sucedió en París, Cilic volvió a fallar y cayó en la tercera ronda ante el argentino Diego Schwartzman.

Una decepción similar le ocurrió a comienzos de temporada en Australia, donde se vio sorprendido por el británico Daniel Evans en la segunda ronda. Se da la casualidad de que ambas derrotas, ante Schwartzman y Evans, se produjeron en cuatro sets tras ganar el croata el primero de ellos. Una muestra más de que a Cilic le cuesta encontrar soluciones cuando pierde el control de los partidos. No hay que olvidar su dolorosa derrota el año pasado ante el argentino Juan Martín del Potro en el cuarto punto de la final de la Copa Davis tras ir ganando dos sets a cero.

Dos participaciones en Londres y una victoria en seis encuentros

Como ya se ha mencionado, está será la tercera participación de Marin Cilic en una Copa de Maestros. Las dos anteriores, 2014 y 2016, se saldaron con sendas eliminaciones en el ‘Round Robin’. Hace tres años y clasificado gracias a su triunfo en el US Open, Cilic pagó la novatada y cedió en sus tres encuentros ante Novak Djokovic (6-1,6-1), Tomas Berdych (6-3,6-1) y Stan Wawrinka (6-3,4-6 y 6-3), respectivamente.

44 victorias y 19 derrotas ostenta Cilic durante este 2017 Tras ausentarse en la edición de 2015, el croata mejoró sus prestaciones la pasada temporada. Ya con un hueco entre los ocho mejores, el pupilo de Jonas Björkman mejoró sus prestaciones aunque cayó eliminado tras sumar una victoria (3-6, 6-2 y 6-3 ante Kei Nishikori) por dos derrotas (6-3,6-2 ante Andy Murray y 7-6,7-6 ante Stan Wawrinka de nuevo).

En ambas ediciones, el croata no venía con la vitola de favorito o de candidato al título. Ahora ya no debería ser así. Con la experiencia adquirida y las bajas de hombres tan importantes como Djokovic, Murray o Wawrinka, el balcánico tiene ante sí una oportunidad de oro para demostrar que está preparado para cosas más grandes y quitarse, de una vez por todas, esa etiqueta de jugador frágil que le ha acompañado y le sigue acompañando en cada torneo que disputa.