ATP Finals 2017. Bob Bryan y Mike Bryan: Siempre entre los favoritos

Bob Bryan y Mike Bryan estarán por decimoquinta temporada consecutiva en el ATP Finals tras ser una de las mejores ocho parejas durante el año 2017. Sin embargo, los hermanos estadounidenses llegan tras firmar su peor temporada desde el año 2001, solo han conseguido alzarse con el título en Eastbourne y Atlanta.

No ha sido la mejor temporada, ni de lejos, para la mejor pareja de dobles de la historia del tenis. Su mejor resultado en un torneo de Grand Slam en esta campaña fue la final del Abierto de Australia donde cayeron frente a John Peers y Henri Kontinen por un doble 7-5. En Wimbledon y en Roland Garros no fueron capaces de superar la segunda ronda. En la hierba londinense perdieron contra la pareja formada por Marcin Matkowski y Max Mirnyi por 3-6 5-7 y 4-6 y en la arcilla de París se vieron superados por Samuel Groth y Robert Lindstedt en dos sets (7-6, 6-4). Y en el US Open cedieron en semifinales frente a los españoles Marc López y Feliciano López por (3-6, 6-3, 6-4)

Con estos resultados llegan al último torneo del año donde han quedado encuadrados en el Grupo Woodbridge/Woodforde, en el cual se enfrentarán ante la pareja formada por el español Marcel Granollers y el croata Ivan Dodig, otro duelo los medirá ante el inglés, Jamie Murray, y el brasileño Bruno Soares y sus otros rivales serán el polaco, Lukasz Kubot, y el otro brasileño, Marcelo Melo, por un puesto en las semifinales del torneo londinense. Hasta esa ronda llegaron en sus dos últimas participaciones en la capital británica.

Títulos ATP Finals

A pesar de ello, siempre que disputan un torneo están en las quinielas para conseguir el título de campeones. Su primera victoria en la Copa de Maestros fue en 2003 cuando superaron a la dupla francesa Michael Llodra y Fabrice Santoro, (6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-4). El año siguiente revalidaron el título de Maestros frente a la pareja zimbabuense Wayne Black y Kevin Ullyett (4-6, 7-5, 6-4, 6-2). En 2009 se celebró el evento por primera vez en Londres y los Bryan vencieron a Max Mirnyi y Andy Ram (7-6, 6-3). Mientras que su último título lo conquistaron en el año 2014 ante Ivan Dodig y Marcelo Melo (6-7, 6-2, 10-7)

A sus 39 años los hermanos Bryan son una leyenda del tenis en la modalidad de dobles, donde han ganado todos los títulos posibles: los 9 torneos de Master 1000, los 4 Grand Slam, la Copa de Maestros, la Copa Davis representando a Estados Unidos y la medalla de oro en los JJ.OO. de Londres 2012. Suman un total de 114 torneos alzándose como campeones, de los cuales 15 han sido logrados en Grand Slam. Además han ocupado el primer puesto del ranking ATP durante 298 semanas. Actualmente son undécima mejor pareja.