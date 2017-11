ATP Finals 2017. Análisis Grupo B: Roger Federer encabeza un grupo inédito

Google Plus

Foto: Zimbio

El grupo B, que este año se llamará grupo Boris Becker, contará con Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Cilic y Jack Sock. Este grupo tendrá al jugador más exitoso de la historia de estas finales como es Federer enfrentándose a dos novatos como Zverev y Sock y a Cilic que en dos ediciones no ha logrado pasar de grupos. Sin suda el suizo es el principal favorito para pasar como primero de grupo, la lucha por ser segundo parece más abierta

Federer, con todo a favor

Roger Federer vuelve a las ATP World Tour Finals tras un año de ausencia y lo hace como máximo favorito para alzarse con el título. El suizo también es muy favorito para ganar su grupo como ya lo hiciera en las dos últimas ediciones que ha disputado (2014 y 2015). Además, en esas dos ediciones no perdió un solo partido ya que paso con tres victorias en tres partidos. El suizo ya derrotó a Zverev esta temporada en la final de Halle, a Cilic en la final de Wimbledon y a Sock en las semifinales de Indian Wells y es el único miembro del grupo que ha logrado derrotar a sus tres rivales esta temporada. Federer como todos sabemos ha tenido un grandísimo año a pesar de haberse saltado varios torneos, el maestro ha ganado siete títulos en 2017 y buscará cerrarlo de la mejor manera posible con su séptimo título en unas finales ATP.

Roger Federer logró su quinto título en Indian Wells esta temporada. Foto: ATP World Tour

El debut de una de las revelaciones de 2017

Sin duda uno de los jugadores que más ha mejorado este año ha sido Alexander Zverev ya que ha dado el salto al top10 y ahora mismo es el número tres del mundo. En lo único donde el alemán ha dejado algo que desear esta temporada ha sido en los Grand Slams donde como mejor resultado tiene una cuarta ronda en Wimbledon. Debido a ello y al nivel que últimamente esta mostrando el alemán (que no es muy bueno) hay muchas dudas sobre sí el alemán será capaz de pasar la fase de grupos. Zverev se borró de las primeras Next Gen ATP Finals para centrarse en su debut en las ATP World Tour Finals. El alemán de 20 años ya sabe lo que es derrotar a Roger Federer y a Marin Cilic esta temporada, les derrotó en la final de Montreal y en la segunda ronda de Madrid respectivamente. Zverev aún no se ha enfrentado a Sock en 2017 y el partido que disputarán aquí será su primer enfrentamiento de la temporada. Alex ha ganado esta temporada cuatro títulos entre ellos dos Masters 1000 (en Roma y en Montreal) y buscará acabar el año de su consagración de la mejor manera posible.

Zverev logró su segundo Masters 1000 de su carrera en Montreal. Foto: ATP World Tour

Marin Cilic repite en Londres

El croata es el único tenista junto a Dominic Thiem que va a disputar las ATP World Tour Finals por segundo año consecutivo. Seis de los ocho integrantes de estas finales no estuvieron presentes en las de la pasada temporada. Sin duda alguna Marin Cilic ha cuajado un buen año logrando como hecho más llamativo ser finalista en Wimbledon. El croata es el único de los ocho integrantes que ha hecho un peor 2017 que 2016. Cilic no ha sido capaz de derrotar esta temporada a ninguno de sus tres rivales del grupo, cayó con Federer en la final de Wimbledon, con Zverev en Madrid y no se ha enfrentado a Sock por ahora. Marin solo ha ganado un partido de los seis que ha disputado en la O2 Arena de Londres y necesitará mas de una para poder avanzar a las semifinales por primera vez. El croata ha estado presente en muchas semifinales en toda la temporada, en dos finales y logró un título en Istanbul en el mes de abril.

Cilic logró su único título de la temporada en Istanbul. Foto: Istanbul Open

Sock también debutará en Londres

El último tenista en clasificarse para estas finales ha sido Jack Sock y lo logró gracias al título logrado en París. El americano pasó un momento realmente complicado entre agosto y octubre, ya que no ganó un partido entre el Masters 1000 de Montreal y el ATP250 de Estocolmo. A pesar de ello, el americano llega con la moral por las nubes debido a su victoria en el último torneo de la temporada regular. Sock solo se ha enfrentado a un miembro de su grupo esta temporada, se vio las caras con Roger Federer en las semifinales de Indian Wells pero fue derrotado. Debido a su clasificación de forma muy apurada y de su nivel irregular durante la segunda parte de la temporada, el americano llega como el tenista con menos opciones de avanzar a las semifinales. Sock ha logrado tres títulos esta temporada, ganó en Aukland y Delray Beach a principios de año y en París (el título más importante de su carrera sin ninguna duda).

Sock posa con el título de campeón del Masters 1000 de París-Bercy. Foto: ATP World Tour

A pesar de ser un grupo a priori bastante sencillo para Roger Federer, debido a su gran momento de forma, esperemos ver muy buen tenis durante los seis partidos del grupo.