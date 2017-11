ATP Finals 2017. Alexander Zverev: el futuro ya está aquí

Google Plus

Alexander Zverev | Fotomontaje: Diego Blanco (VAVEL)

Alexander Zverev ha sido una de las sorpresas más destacadas de la presente temporada. No porque carezca de calidad para estar en los puestos en los que está ni mucho menos, sino porque a sus 20 años ya ha conseguido logros que no se veían a esas edades desde Nadal o Djokovic. Para empezar cabe destacar que empezó la temporada en el número 24 del mundo y que, actualmente ocupa la tercera posición del ranking ATP. Esto nos hace una idea de la increíble temporada que ha hecho el tenista de Hamburgo.

Zverev empezó la temporada obligando a Nadal a batirle en cinco sets en el Open de Australia, en un partido que fue de lo más destacado del torneo en la tercera ronda. Estás buenas sensaciones ofrecidas en el torneo se trasladaron al ATP 250 de Montpellier, allí, arrasó a todos sus rivales para alzar el título, el segundo de su carrera tras el de San Petersburgo 2016 también en superficie Indoor. Posteriormente tras un mal torneo de Indian Wells, volvió a jugar a un gran nivel en Miami donde derrotó a jugadores como Isner o Wawrinka, caería en los cuartos ante Nick Kyrgios.

Sorpresa de la gira de tierra

Sin embargo, pese a no ser su mejor superficie, sus mejores resultados llegaron en la gira de tierra batida, donde alzaría el título en Múnich y el del Master 1000 de Roma, el primero de su carrera de esta categoría y derrotando a Novak Djokovic en la final. La mala suerte acompañaría al alemán en Roland Garros debido a que le tocó un hueso duro para comenzar como es Fernando Verdasco, el cual terminaría con sus aspiraciones en la capital francesa.

Zverev con el título de Roma

En la gira de hierba de nuevo realizó buenas actuaciones en los torneos anteriores a Wimbledon, con semis en Hertogenbosch y final en Halle. Nuevamente no realizaría un buen Grand Slam y Milos Raonic le ganaría en los octavos de final de Wimbledon.

Contratación de Ferrero

"Sascha" contrató a Juan Carlos Ferrero buscando perfeccionar su juego de fondo y realizó un buen verano con títulos en Washington y en Montreal ante Federer, en lo que era su segundo Master 1000 de la temporada. Tras estos grandes resultados Zverev se apagó un poco y sumó una nueva decepción en el US Open tras caer en segunda ronda ante Borna Coric.

Zverev en la final de Montreal

La gira asiática y la gira de pista cubierta europea no han visto al mejor Zverev y no ha alcanzado ningún resultado esperado en este final de temporada, quizá acusando lo larga que se ha hecho la temporada. Sin embargo, ha decidido saltarse el Next Gen ATP Finals con el fin de llegar en buenas condiciones a Londres y se ha podido comprobar que cuando ha estado a buen nivel y físicamente bien ha sido de los más destacados de la temporada, sin miedo de los grandes escenarios.