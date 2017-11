Previa Fed Cup 2017. Bielorrusia - Estados Unidos: David contra Goliat | Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Como cada año, la final de la Copa Federación pone punto y final a la temporada tenística en el circuito femenino. Este fin de semana, las selecciones de Bielorrusia y Estados Unidos serán las protagonistas de una final atípica y con claro favoritismo para las norteamericanas que, capitaneadas por Kathy Rinaldi, tienen una oportunidad de oro para sumar su decimoctavo entorchado y acabar con 17 años de sequía. Enfrente tendrá a una Bielorrusia que no quiere despertar de su sueño y que confía en un final feliz para su particular cuento de hadas.

Bielorrusia: la juventud al poder

El capitán local, Eduard Dubrou, volverá a confiar en la juventud y el desparpajo de Aryna Sabalenka y Aliaksandra Sasnovich, de 19 y 23 años, respectivamente, y que ocupan los puestos número 78 y 87 del mundo. Ambas han demostrado con creces ser capaces de cargar con la pesada responsabilidad de sustituir a una leyenda como Victoria Azarenka, ausente en esta final debido a los problemas con su exmarido referentes a la custodia de su hijo.

Al igual que en los cuartos y en las semifinales, el Chizhovka Arena de Minsk, reciento bajo techo y con capacidad para 8.800 espectadores, será el escenario de la final Tanto en cuartos de final frente a la Holanda de Kiki Bertens como en las semifinales ante la suiza de Timea Bacsinszky y Martina Hingis, estas dos jugadoras se combinaron para lograr los tres puntos de cada eliminatoria en el apartado individual. Por lo tanto, ésta no será una situación nueva para dos tenistas que han sabido aguantar muy bien la presión y crecerse de manera exponencial jugando frente a su público, algo que volverá a suceder este fin de semana.

El punto de dobles, que como es habitual en la Copa Federación y a diferencia de su homóloga masculina, se disputa en último lugar, lo disputarán, si no hay posteriores cambios, Vera Lapko y Lidziya Marozova, está última bien situada en el ránking de dicha modalidad ocupando el puesto número 69. No obstante, este parece ser el punto más débil del cuadro local que depositará la mayor parte de sus opciones en los encuentros individuales de cara a completar la gesta y lograr su primer título en esta competición.

Aryna Sabalenka durante un partido en la Copa Federación 2017. Foto: zimbio.com

Estados Unidos no se guarda nada

Ganar o ganar, no hay otra solución. Después de dejar fuera a la potente selección de Alemania y, sobre todo, a la cinco veces ganadora en los últimos seis años, la República Checa, el equipo norteamericano está obligado a vencer a toda costa. No vale otro resultado que no sea hacerse con el triunfo y así lo entiende la capitana estadounidense, Kathy Rinaldi, que, tras la ausencia ya confirmada por la propia Venus Williams, ha dado galones a Coco Vandeweghe y Sloane Stephens.

Sobre papel, estas dos jugadoras deben hacer su condición de nueva top10, en el caso de Vandeweghe, y de campeona de todo un Grand Slam, el US Open, en el de Stephens. La primera viene en forma (hizo final en Zhuhai la semana pasada ante Julia Georges) y además no conoce la derrota este año en Copa Federación, con cuatro victorias en otros tantos partidos. Con respecto a Stephens, las dudas son enormes. Desde que alcanzó la gloria en 'Flushing Meadows' no ha vuelto a ganar un sólo partido. Tres torneos ( Wuhan, Pekín y Zhuhai) y en todos ellos ha caído a las primeras de cambio. Sin embargo, la de Florida no ha parado de repetir a la mínima que ha tenido oportunidad que está deseando jugar esta final y ayudar a su país a lograr un título que se le resiste desde el año 2000. Habrá que ver cuánto hay de cierto en esas palabras y si de verdad volvemos a ver la mejor versión de la estadounidense.

Coco Vandeweghe durante las semifinales de la Copa Federación ante la República Checa. Foto: fedcup.com

De cara al doble, Alison Riske y Shelby Rogers completan el cuarteto visitante. No ha sido una gran temporada, ni mucho menos, para ambas pero cuentan con la experiencia suficiente para, llegado el caso, dar el último punto a su país.

Sólo un antecedente entre ambos países

De que éste es un cruce un tanto extraño y más siendo en una final se puede observar en el cara a cara entre ambas escuadras. Sólo hay un precedente, en la primera ronda del Grupo II hace cinco años. En aquella ocasión, Estados Unidos no tuvo piedad y endosó un 5-0 a su rival con Serena Williams y Christina Mchale como estandartes. Al igual que ahora, Bielorrusia tampoco contó con su principal arma, Victoria Azarenka.

De lo que no cabe duda es que estamos ante una final en la que un país, Bielorrusia, tratará de cumplir una gesta con la que nadie, ni siquiera ellos mismos, pensaban. Y el otro, la mayor potencia histórica de este deporte, con la obligación de vencer sí o sí y recuperar esa posición de privilegio que no ostentan desde hace 17 años.

Emparejamientos y orden de juego Final Copa Federación 2017

Día uno: Sábado 11 de noviembre. 14:30 hora local (12:30 en España)

Aliaksandra Sasnovich- Coco Vandeweghe

Aryna Sabalenka - Sloane Stephens

Día dos: Domingo 12 de noviembre. 14:00 hora local (12:00 en España)

Aryna Sabalenka - Coco Vandeweghe

Aliaksandra Sasnovich - Sloane Stephens

Vera Lapko/Lidziya Marozava - Alison Riske - Shelby Rogers