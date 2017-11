ATP Finals 2017. Jean-Julien Rojer y Horia Tecau: una pareja muy temible

Google Plus

Fotomontaje: DIego Blanco - Vavel

La Copa de Maestros que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada comenzará el próximo domingo. El holandés y el rumano debutarán ante, los siempre difíciles, franceses Nicolas Mahut y Pierre-Huegues Herbert, sin dudas un partido atractivo de ver, pero antes, aquí todo lo que tienes que saber de la tercer mejor pareja del año.

Cómo llegan a Londres

A pesar de haber ganado el último Grand Slam de la temporada y haber cosechado dos ATP 250 (Winston-Salem y Geneva) y un ATP 500 (Dubai), la dupla integrada por Rojer (7° del mundo) y Tecau (8°) no rindió al mejor de su nivel a lo largo del año y sembró muchas dudas. No obstante, llegar con el impulso de la victoria en Flushing Meadows, además de la experiencia de haber disputado el certamen en tres ocasiones y haberlo ganado en una de ellas les otorga un plus, por los que posiblemente serán una pareja muy temible que podrá sin dudas dar el golpe.

Sus inicios y logros

La dupla comenzó hace poco más de tres años. En lo que fue su primera temporada juntos brillaron y demostraron al mundo del tenis lo que eran capaces de realizar dentro de las canchas. Obtuvieron ocho títulos y cayeron en una final. Si bien la deuda pendiente fue no haberse consagrado en un Grand Slam, no pasó mucho tiempo para que lo lograsen. Al año siguiente conquistaron Wimbledon y también levantaron el trofeo de las ATP Finals. Luego de rendimientos bajos, arribó el 2017 con nuevos éxitos. Se coronaron en cuatro oportunidades, la más destacada, su segundo grande: US Open. En total, disputaron 20 finales y resultaron ganadores en 16 de ellas. Estadísticas que hablan por sí solas de una pareja que, si está en un gran momento, es capaz de todo.