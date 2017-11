ATP Finals 2017. Jack Sock: de jugar a golf a jugar el Masters

Google Plus

Jack Sock, el último en ingresar a las ATP Finals, buscará llegar a lo más alto | Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

El destino puso a Jack Sock en el lugar donde todos los tenistas quieren estar en el final del año. Junto con los otros siete mejores tenistas del año, en un torneo único que los reúne como los que tuvieron una temporada destacada a las del resto. Lo curioso es que el estadounidense de 25 años lo veía inalcanzable. Si bien sabía que existía una remota posibilidad, tenían que darse varios resultados. Por lo tanto planificó un fin de semana junto a John Isner en el Augusta National Golf Club, un famoso complejo de golf que alberga al Masters, cerca de Atlanta, en Georgia.

Una semana para enmarcar para Sock, ya que con el pasar de los días, las distintas combinaciones en su favor se fueron dando y el cuadro se le fue abriendo mostrando un nivel muy alto. Sock realizó la campaña más emocionante de París para ganar su primer título de Masters 1000 y transformarse en el primer norteamericano clasificado en individuales del torneo desde 2011, cuando Mardy Fish lo disputó.

Hay datos que hacen que esta clasificación impensada para Sock la hagan más emocionante aún. Ya que antes de Paris estaba en el puesto 24 en la carrera al Masters. Con su título rompió con la hegemonía europea de 69 títulos de Masters 1000 consecutivos. También, yendo al ámbito estadounidense, país que no pasa por el mejor momento en su basta historia relacionada con el tenis, Sock rompió con 7 años de sequía sin que un jugador de su país gane un torneo de este calibre -Roddick en 2010 en Miami-, y también con 18 años de que un norteamericano no se alce con el título en París -Agassi en 1999-.

Un cierre consagratorio para Jack Sock, que tuvo un año con un comienzo arrasador pero que fue en declive hacia los últimos meses, con el gran repunte mostrado en Paris. Con un buen 2016 sobre la espalda, el estadounidense empezó la temporada pisando fuerte en Auckland, donde se consagró en lo que fue su primer torneo del año venciendo a Joao Sousa en la final. Tras alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia, Sock volvió a coronarse, esta vez en Derlay Beach, pero sin jugar ya que Milos Raonic no se presentó a disputar el partido definitorio.

Tras este gran comienzo, los resultados continuaron para Sock, llegando a semifinales de Indian Wells, cuartos de final en Miami y semifinales en Houston, cerrando una etapa en superficie dura muy prometedora. Aunque los resultados en su etapa de tierra batida y césped no fue la esperada por el estadounidense. Sin un buen nivel, jugó muy pocos torneos sin llegar muy lejos, perdiendo en primera ronda de Roland Garros y en segunda en Wimbledon.

Logró un breve repunte tras unos meses de bajo nivel logrando cuartos de final en Atlanta y semifinales en Washington en la previa al US Open, torneo en el cual no pudo hacer pie. Perdió en primera ronda y este mal resultado le siguió una gira asiática en la cual no logró superar el primer partido. Siendo 19 en el ránking, veía muy de reojo el ingreso al Masters, algo que a comienzos de temporada lo tenía como una posibilidad muy concreta. Levantando su nivel de juego, llegó con más ruedo a la última parte del año, donde terminó de escribir su nombre en el boleto a Nitto tras ganar el torneo de Paris.

Un gran año para Jack Sock, que lo cerrará dentro del top ten y buscará seguir con la escalada en un torneo que no gana un estadounidense desde Pete Sampras en 1999. El estadounidense comparte el Grupo B Boris Becker de las Finales ATP, junto con el suizo Roger Federer, el alemán Alexander Zverev y el croata Marin Cilic. Su debut será el domingo 12 desde las 15hs ante Roger Federer.