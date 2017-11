ATP Finals 2017. Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut: la Copa de Maestros como talón de Aquiles

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert son una de las parejas más conocidas de todo el circuito ATP. Los galos son la fusión entre experiencia y juventud elevada a su máximo exponente. Ambos tenistas franceses llevan compartiendo torneos juntos desde el año 2015. Pese a estar siempre en lo más alto del ranking de dobles, la Copa de Maestros es un torneo que se les resiste.

Los galos afrontan este Masters de Londres como un reto, pues ganar las Nitto ATP Finals 2017 supondría ponerle la guinda a una temporada irregular. Herbert y Mahut han acabado sextos en la carrera a Londres, justo detrás de los hermanos Bryan. La pareja francesa forma parte del grupo Eltingh/Haarhuis, que lo completan Henri Kontinen / John Peers (2), Jean-Julien Rojer / Horia Tecau (3) y Ryan Harrison / Michael Venus (8).

Un 2017 amargo

La temporada de Herbert y Mahut ha estado llena de altibajos, una montaña rusa constante. Blanco o negro, nunca gris. Han cosechado victorias de mérito que les han servido para levantar tres Masters 1000: Roma (tierra batida), Montreal (pista dura) y Cincinnati (pista dura). El año de ambos ha sido un tanto irregular, Herbert y Mahut han mostrado su mejor y peor cara. En los Grand Slams no han dado la talla, los franceses cayeron derrotados en primera ronda de Roland Garros y US Open, en la segunda de Wimbledon y en cuartos de final de Australia. Un bagaje bastante pobre en las grandes citas para una pareja tan importante como son Herbert y Mahut.

Herbert y Mahut festejando el triunfo de la Rogers Cup en Montreal | Foto: Minas Panagiotakis

Este 2017 les deja con un mal sabor de boca y con la sensación de poder haber hecho grandes cosas. Por eso mismo, ganar la Copa de Maestros sería arreglar un año tan extraño como complicado. Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert es la pareja del circuito, junto con Michael Venus y Ryan Harrison, que menos torneos ATP ha disputado. Ambos jugaron la discreta cifra de quince torneos. Por ejemplo, han jugado ocho menos que Jamie Murray y Bruno Soares y once que Rojer y Tecau. Demasiado puntos que han dejado de poder ganar para tener una mejor posición en el ranking de la carrera a Londres.

Los franceses no han gozado de la continuidad que debe tener una pareja que aspire a ganar grandes torneos. Jugar tan pocos partidos durante una temporada es un gran lastre para cualquier tenista y más si hablamos de dobles. En esta modalidad es fundamental el juego, no sirve de mucho conocer a tu compañero, si luego no se disputan un cierto número de torneos que le permitan a la pareja tener un ritmo óptimo de competición. Esta es la principal explicación que le encuentro al rendimiento tan irregular que han mostrado Herbert y Mahut a lo largo del año.

Copa Davis: la otra cara de la moneda

Si en el circuito ATP no han dado su mejor versión, en la Copa Davis han practicado un tenis sólido. La pareja Herbert/Mahut tiene gran parte de culpa del dominio y seguridad que transmite Francia. La selección gala ha cedido tan sólo tres partidos en las tres rondas anteriores, síntoma de la superioridad y potencial de este combinado. Herbert y Mahut han ganado los dos partidos que disputaron en esta Copa Davis. La pareja consiguió la victoria ante el combinado japonés (6-3/ 6-4/ 6-4 vs Sugita y Uchiyama) y frente a Serbia (6-1/ 6-2/ 7-6 vs Krajinovic y Zimonjic).

La selección francesa capitaneada por Yannick Noah se ha metido en la final de la Copa Davis de una forma sobria y cómoda. La última ronda la jugarán en territorio galo contra Bélgica, liderados por el top 10 David Goffin. Francia tendrá la posibilidad de volver a conseguir la “Ensaladera”, un título que no gana desde 2001. Sería el décimo en su palmarés, pese haber perdido en 2002 frente a Rusia, 2010, con Serbia y en 2014 contra Suiza.

Todavía no ha salido la lista definitiva para la final que se disputará en la última semana del mes de noviembre, pero Herbert y Mahut tienen bastantes opciones de disputarla. La pareja ha expuesto argumentos de sobra para formar parte del combinado francés, pero la última decisión es de Noah. La cita será la semana siguiente a las Nitto ATP Finals 2017, lo que quiere decir que Herbert y Mahut tienen un final de temporada intenso y trepidante.

Copa de Maestros: la revancha

Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut llevan tres años compitiendo al máximo nivel, luchando por grandes metas y peleando por estar en lo más alto del ranking de dobles. En estas temporadas, la pareja francesa ha logrado nada más ni nada menos que un par de Grand Slams (Wimbledon 2016 y US Open 2015) y seis Masters 1000 (Montreal, Miami, Cincinnati, Roma, Indian Wells y Monte Carlo). Esta suma importante de títulos les ha convertido en una de las parejas más potentes del panorama tenístico actual.

Herbert y Mahut celebrando el US Open 2015 | Foto: Clive Brunskill

Pero no todo son elogios hacia la dupla gala. El rendimiento que muestran en la Copa de Maestros dista mucho del ofrecido en otros encuentros del circuito. Herbert y Mahut aún no han mostrado su mejor versión en este torneo. En 2015, llegaron en sexta posición, el mismo lugar que en la actual edición, y acabaron como terceros de grupo con un bagaje negativo de una victoria y dos derrotas. El año pasado eran los primeros cabezas de serie, sobre el cartel eran los favoritos, pero finalmente terminaron últimos de su grupo con tres derrotas y ninguna victoria. Los franceses no han dado la talla en las finales, no han pasado la barrera de los grupos en ninguna de las dos ediciones anteriores. Los galos todavía no conocen lo que es plantarse en la fase final de la Copa de Maestros.

Este año tendrán la oportunidad de resarcirse y quitarse la espina que tienen clavada con este torneo. No será fácil, ya que no llegan en su mejor momento, pero Herbert y Mahut han demostrado tener el tenis que hace falta para proclamarse campeones. Lo único que está claro, es que estas Nitto ATP Finals 2017 serán apasionantes. Los mejores doblistas de la temporada se enfrentarán cara a cara en el O2 Arena de Londres, el espectáculo está asegurado.