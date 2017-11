Rublev se mete en la final por la puerta grande

Andrey Rublev se impuso en sets corridos a Borna Coric por 4-1, 4-3 y 4-1 y se clasificó para la final de las Next Gen ATP Finals. El ruso tendrá una revancha del partido del jueves ante Hyeon Chung, esta vez con el título en juego. Coric, derrotado, se verá las caras con Medvedev por la tercera posición.

El partido empezó con problemas para el ruso ya que le tuvo que dar la vuelta a un 15-30 para llevarse el primer juego del partido. Rublev golpeó primero con una rotura en el segundo juego, el ruso tuvo dos oportunidades de rotura en forma de 15-40 y a la segunda logró la primera rotura del partido. Rublev estaba a fuego en el inicio y consolidó con un juego en blanco. Coric empezó con muchos problemas pero consiguió por fin su primer juego tras darle la vuelta a un 15-30 para poner el 1-3. El ruso iba a sacar para set pero estaba claro que no tenía ninguna presión, viendo su primer punto donde conectó una estupenda derecha paralela. Rublev ganó el juego en blanco para cerrar el set por 4-1.

El segundo set no contó con ninguna rotura de servicio ni con ninguna oportunidad para romper. Coric empezó con presión esta vez viéndose obligado a remontar un 15-30. El ruso vivió una situación parecida en el siguiente juego. Una vez más el croata en su camino para conseguir poner el 2-1 tuvo que remontar otro 15-30. Rublev no tenía ningún problema para mantener su saque y puso el 2-2 y el 3-3 con facilidad. El set se iba a ir a la muerte súbita. La mayoría de los primeros puntos fueron en contra del servicio, hasta cuatro mini-breaks hubo en los seis primeros puntos, con 3-3 nos íbamos al cambio de lado. Con el 4-4 el servicio se empezó a estabilizar ya que el sacador mantuvo el saque cuatro veces consecutivas, Rublev no pudo apovechar una bola de set y los tenistas volvieron a cambiar de lado con empate a seis. El ruso logró un mini-break para ponerse 7-6 con bola de set al saque y esta no la desaprovechó y se puso dos sets arriba en esta semifinal.

Rublev comenzó este tercer set manteniendo fácilmente su saque a 15. En el juego siguiente Coric iba a ceder su servicio a pesar de haber estado 30-0 arriba, el croata mandó un revés paralelo a la red en la bola de rotura y rompió la raqueta debido a veía que se le iba el partido. En el juego siguiente Rublev logró darle la vuelta a un 0-30 y en un deciding point logró consolidar y abrir mucho hueco con el 3-0. Coric esta vez sí le dio la vuelta a un 0-30 y logró su primer juego de este set. El ruso iba a sacar para ganar el partido, con 30-0 se fabricó cuatro bolas de partido con una gran derecha cruzada. Coric en la primera bola de partido mandó un resto largo de revés y ese error le dio la victoria y el pase a la final a Rublev.