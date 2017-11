Roger Federer: "Que Rafa esté aquí es una buena señal"

Google Plus

Roger Federer atiende a los medios durante el Media Day de la Copa de Maestros. Foto: zimbio.com

El tenista suizo Roger Federer, ganador en seis ocasiones de la Copa de Maestros, atendió ayer viernes a los medios de comunicación durante el Media Day previo al inicio de las Nitto ATP Finals de Londres. El de Basilea declaró que sería "un duro golpe" si el español Rafa Nadal, actual número uno del mundo, no pudiera participar finalmente en el torneo que se disputará del 12 al 19 de noviembre.

"Sería un golpe muy duro si finalmente no estuviera listo para jugar. Ha sido el mejor esta temporada, es una gran estrella de este deporte y sería un golpe duro. Que esté aquí es una muy buena señal", sostuvo Federer al ser preguntado sobre la presencia del manacorí.

Al igual que Nadal, el suizo también ha resurgido de sus cenizas durante este 2017 conquistando siete títulos, entre ellos su quinto Open de Australia y su octavo Wimbledon. "El año pasado no pude estar aquí por mi lesión en la rodilla y es genial estar de vuelta. Para mí es un gran logro. Empecé este año un poco atrás en el ránking pero conseguí subir poco a poco. Este año me han respetado las lesiones y estoy feliz de disputar las Finales ATP. Es uno de los mejores torneos del año, ya que tienes enfrente a los mejores", afirmó el suizo que acudirá por decimoquinta ocasión a este torneo.

"Ya no estoy en condiciones de jugar 25 torneos al año. He decidido dosificar mi calendario y tener una temporada algo más tranquila y sin lesiones. Estoy en forma y me siento muy bien", aclaró Federer que será, junto al norteamericano Jack Sock, el encargado de inaugurar estas Nitto ATP Finals mañana domingo a las 14:00 hora local (15:00 hora española). Los otros dos componentes del grupo Becker son el alemán Alexander Zverev y el croata Marin Cilic, números tres y cinco del mundo, respectivamente.