Marin Cilic: "Me siento un poco más seguro"

Cilic, en la rueda de prensa previa a su debut en las Nitto ATP Finals. Foto: zimbio

Marin Cilic ya no es nuevo en la Copa de Maestros. En esta edición, el croata será el cabeza de serie número cinco del torneo, apareciendo por tercera vez en el certamen que reúne a los ocho mejores tenistas del año. El jugador, de 29 años, está listo para dejar su huella en Londres.

"El año ha sido muy consistente para mí. Jugué un gran tenis y encontré la clave en mi propio juego para jugar a un buen nivel casi todas las semanas", dijo Cilic. "Tuve muchas victorias en los últimos seis, siete meses que me han dado mucha confianza para poder hacer un buen torneo aquí". "En general, creo que es ligeramente diferente mi enfoque mental de este año que los dos años previos a los que estuve jugando. Me siento un poco más seguro. Obviamente, la experiencia ayuda, ya he jugado dos veces aquí", explicó Cilic.

El campeón del Us Open en 2014 afirmó que su primera aparición en la Copa de Maestros fue un poco complicada: "Cuando jugué la primera vez aquí, fue bastante difícil. Gané el torneo en Nueva York y después de eso, tuve problemas con mi lesión en el hombro, así que no pude jugar mucho en el tramo final de la temporada", comentó el croata. "Fue una experiencia muy diferente para mí. No sabía cómo iba a actuar y también me sentí tal vez un poco agotado mentalmente después de esa gran victoria en el Abierto de los Estados Unidos".

"La Copa de Maestros es un torneo muy importante para mí. A pesar de que es el último torneo del año, hay muchos puntos en juego y podría subir en el ránking o bajar, así que espero poder jugar bastante bien", concluyó el número cinco del mundo. Marin Cilic hará su debut en las Nitto ATP Finals mañana domingo frente al alemán Alexander Zverev, en un encuentro que se disputará no antes de las 21h peninsular española.