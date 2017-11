Tablas entre Bielorrusia y Estados Unidos tras la primera jornada

Google Plus

Igualdad máxima tras la primera jornada de la final de la Copa Federación que está midiendo en el Chizhovka Arena de Minsk a las selecciones de Bielorrusia y Estados Unidos. Coco Vandeweghe sumó el primer punto para las norteamericanas al vencer a la número dos local, Aliaksandra Sasnovich, por un doble 6-4 en hora y media de juego de un choque controlado sin mayores problemas por la actual número diez del mundo. Pero acto seguido, la joven Aryna Sabalenka, de sólo 19 años, dio buena cuenta de una deprimida Sloane Stephens por 6-3 3-6 y 6-4 en dos horas exactas de partido.

12 golpes ganadores, ocho de ellos con su revés, para Vandeweghe por 22 errores no forzados Sin hacer un partido brillante, Vandeweghe no se dejó sorprender por Sasnovich, 77 posiciones por detrás de ella en el ránking. La estadounidense sigue siendo un valor seguro para su país en esta competición, en la que todavía no conoce la derrota esta temporada (cinco victorias en cinco encuentros). La neoyorkina mandó desde el inicio y un 'break' en el primer juego le bastó para solventar la primera manga por 6-4.

El segundo acto fue algo más competido aunque Vandeweghe no perdió el control en ningún momento. Sasnovich mostró algunas de sus armas y llegó a empatar a cuatro juegos el set pero su inexperiencia permitió a su rival lograr la rotura decisiva y sentenciar el encuentro con otro 6-4.

Stephens sigue a la deriva

Sloane Stephens desperdició la doble oportunidad de dejar casi sentenciada la final y al mismo tiempo de recobrar la confianza perdida tras su triunfo en el US Open el pasado mes de septiembre. Y es que desde que levantara su primer 'grande' en 'Flushing Meadows', Stephens no ha parado de encajar una derrota tras otra.

La igualdad entre Sabalenka y Stephens quedó reflejada en la cantidad de puntos que ganaron en el total del partido: 91 para cada una La última, hoy mismo contra la número uno de Bielorrusia, Aryna Sabalenka, ante la que sucumbió por 6-3 3-6 y 6-4. La joven local de 19 años impuso su enorme agresividad (31 golpes ganadores por 57 errores no forzados) en un encuentro con muchas alternativas, especialmente en la última manga. La presión no afectó a Sabalenka, que salió como un ciclón colocándose 3-0 en el primer set. Stephens logró recuperar la desventaja en el séptimo juego (4-3) pero no pudo confirmar el 'break' y una nueva rotura le costó el set por 6-3.

La jugadora visitante mostró su mejor versión en un segundo set en el que devolvió el 6-3 a su rival tras desequilibrar el marcador en el sexto juego. Pero en el set definitivo, el choque se descontroló y Sabalenka, con ayuda del público, sacó partido de ello. Stephens dejó con vida a su rival y terminó pagándolo con la derrota. La estadounidense estuvo hasta tres veces por delante (1-0, 2-1 y 3-2) pero en ninguna de ellas pudo consolidar su ventaja y terminó sucumbiendo a la presión. En el décimo juego y con 5-4 en contra, Stephens sacaba para mantenerse en el partido y salvó tres bolas de partido pero en la cuarta el potente resto de derecha por parte de Sabalenka quebró la resistencia de la número 13 del mundo, irreconocible una vez más en este final de temporada tan amargo para ella.

Así pues, todo queda abierto para la jornada de mañana domingo, que comenzará a las 14:00 hora local (12:00 del mediodía en España). Vandeweghe medirá la euforia y el desparpajo de Sabalenka mientras que después será el turno para Sasnovich y Stephens. Si lo hubiere, el encuentro de dobles en el quinto y definitivo punto lo disputarían la pareja local formada por Vera Lapko y Lidziya Marozava frente a las visitantes Alison Riske y Shelby Rogers.