Rafael Nadal: "Si no creyera que fuera a estar bien para debutar el lunes no estaría aquí"

Nadal durante su rueda de prensa | Foto: Zimbio

Rafael Nadal comenzará su participación en el ATP World Tour Finals el próximo lunes frente al belga David Goffin. Tras desmetir su equipo que solicitara jugar el lunes en lugar del domingo al torneo, compadeció en rueda de prensa para informar de la última hora acerca de sus problemas físicos y la influencia que tendrán en su juego.

Según informaba el actual número uno del mundo, la rodilla continua molestandole pero confia en poder dejar atrás estos problemas y conseguir jugar su mejor tenis, con el objetivo de conseguir ganar su primer título en la Masters Cup, el único título importante que le falta en su casillero. "Si me retiré de París no fue por precaución, sino porque no podía seguir. Evidentemente, en pocos días es difícil arreglar el problema. Claro que me molesta la rodilla", afirmó el español dejando claro que no se retiró de París por miedo a perderse Londrés.

"Espero que (la rodilla) esté bien. Si no creyera que fuera a estar bien para el lunes (día en el que debuta contra David Goffin) no estaría aquí. A día de hoy puedo decir que voy a jugar", confirmando el manacorí su presencia en el torneo. Nadal tiene dudas de a qué nivel físico podrá estar y por ello, su objetivo principal para el torneo es el de competir dando todo lo que tenga, siendo consciente de sus problemas. "No puedo predecir cómo me voy a sentir mañana o lo que va a pasar. Mi idea es estar aquí y competir hasta que yo lo haga mejor que mi rival o que mi rival lo haga mejor que yo. Pienso en el día a día", se sinceró.

El español catalogó el hecho de acabar en el número como "un logro muy importante", principalmente debido a su elevada edad. "A comienzos de temporada elaboro el calendario, pero no lo hago pensando en si voy a ser número uno o no. No es algo que tenga pensado. A día de hoy soy el número uno y estoy feliz, es un logro muy importante, especialmente a mi edad", opinó. "Hace un año (ser número uno) no estaba en mi cabeza, y ahora estoy aquí. Sin embargo, repito que lo más importante es acabar la temporada de la mejor forma posible" finalizó con un gran entusiasmo por jugar un buen papel en el toneo