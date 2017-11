Grigor Dimitrov: "Nadal y Federer definen a la perfección la palabra campeones"

Foto: Zimbio

El búlgaro Grigor Dimitrov, sexto en el escalafón mundial, calificó ayer, en la sala de prensa del O2 Arena de Londres, como "increíble" el desempeño que Rafael Nadal y Roger Federer sostuvieron a lo largo de este año, y remarcó que ambos "son la definición de campeones". El ganador del Masters 1000 de Cincinnati elogió tanto al español como al suizo: "Ganaron los cuatro Grand Slams. Rafa y Roger son las definiciones de las palabras tenis y campeones. No puedo decir mucho más, los hechos hablan por sí mismos".

Dimitrov, que participará por primera vez en el evento que reúne a las mejores ocho raquetas de la temporada (del 12 al 19 de noviembre), demostró su entusiasmo al poder ser parte del torneo debido a que el año pasado se lo perdió "por muy poco". Además destacó la atención que reciben: "Nos tratan genial. Es un contraste muy importante en comparación con lo que hacemos el resto del año". El oriundo de Haskovo señaló que su clasificación a Londres es gracias a que su rendimiento durante el 2017 fue "muy bueno" y "constante".

Grigor, quien compartirá el Grupo Sampras con Nadal, líder del ranking, el austríaco Dominic Thiem (cuarto), contra quien debutará el lunes, y el belga David Goffin (octavo), se refirió a las modificaciones que se probaron en el ATP Next Generation, certamen que agrupó a los tenistas Sub-21 más relevantes del año. Mencionó que eliminar los pasillos de dobles, la posibilidad de que los espectadores puedan moverse entre los puntos y el 'coaching' (la opción de que el jugador puede hablar con su entrenador) no son de su agrado. "Está bien probar cosas nuevas, aunque no soy un gran fan de los cambios en el tenis. Es un deporte muy tradicional, me gustan las cosas como están ahora", remarcó.

Para finalizar, el vencedor de siete torneos ATP a lo largo de su carrera dejó en claro que los logros que consiguieron los jugadores más jóvenes no le generaron ninguna presión y que cuando él tenía esa edad (entre 18 y 21 años) "deseaba enfrentarse a los mejores del circuito".