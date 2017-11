Google Plus

Previa Marin Cilic - Jack Sock: oportunidad para recuperar el terreno perdido | Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Marin Cilic y Jack Sock serán los encargados de abrir la segunda jornada de las Nitto ATP Finals en lo que al grupo Boris Becker se refiere. Ambos llegan a este duelo tras ceder en su primer partido ante el alemán Alexander Zverev (6-4 3-6 y 6-4) y el suizo Roger Federer (6-4 y 7-6), respectivamente, por lo que, este duelo se antoja determinante para la supervivencia de uno u otro jugador en esta Copa Masters de Londres.

Una nueva oportunidad

A diferencia del resto de torneos del circuito, el formato de la Copa de Maestros te da la opción de mantenerte en el torneo aún habiendo perdido ya un partido. Eso es lo que tienen que pensar Cilic y Sock. El que venza, ganará en confianza y conservará intactas sus opciones de lograr uno de los dos billetes hacia las semifinales. En cambio, el que pierda podría decir adiós incluso de forma matemática al torneo. En el caso de Cilic, quedaría fuera si cede ante Sock y Federer gana a Zverev. En ese caso, Federer ya sería primero y el alemán y el norteamericano se jugarían el segundo lugar en un cara a cara.

Si sucede a la inversa, es decir, si es Cilic el que logra la victoria ante Sock y Zverev hace lo propio con Federer, el americano estaría ya matemáticamente sin opciones. Lo que queda claro es que la presión la tiene el teóricamente más experimentado de los dos, que no es otro que Marin Cilic. Al fin y al cabo, para Sock este torneo es un premio tras llevarse el primer Masters 1000 de su carrera, París, y haga lo que haga, ya ha cumplido sólo con el hecho de estar presente aquí.

Para Cilic, en cambio, se trata de un nuevo examen de mentalidad. El actual número cinco del mundo volvió a arrugarse en el día de ayer ante Zverev tras desperdiciar un 3-1 a favor en la última manga. El croata sigue mostrando una fragilidad enorme en los momentos decisivos y en el encuentro de mañana ante Sock tendrá que dejar atrás todas esas dudas si no quiere irse de Londres exactamente igual que en sus dos anteriores participaciones.

Sock domina el cara a cara

Por si no tenía ya suficiente presión en su raqueta, Cilic se medirá mañana a un jugador al que todavía no ha ganado en el circuito. Cierto es que sólo se han medido en dos ocasiones hasta la fecha pero las dos, en 2016, han caído del lado de Jack Sock y no precisamente en dos torneos cualquiera.

La primera fue en los cuartos de final de la pasada Copa Davis que enfrentaron a las selecciones de Estados Unidos y Croacia en territorio americano. Aquel cruce se lo terminaría llevando Croacia, que cedería en la final ante Argentina, pero el primer punto se lo llevó Sock tras remontar dos sets a cero a Cilic (4-6 3-6 6-3 6-4 y 6-4), otra muestra más de esa fragilidad que comentamos del croata. Apenas mes y medio después, Sock volvió a propinar un duro golpe a Cilic al dejarlo fuera del US Open en la tercera ronda. Esta vez, su triunfo fue más contundente por 6-4 6-3 y 6-3.

Por lo tanto, ambos jugadores se jugarán casi el todo por el todo en esta Copa de Maestros en un encuentro que comenzará no antes de las 14:00 de la tarde hora local, 15:00 en España.