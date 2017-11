Marcel Granollers: "El año que viene mi prioridad será el individual"

Granollers tras un entrenamiento en el Barcelona Open Banc Sabadell | Foto: Marc González - VAVEL

Luego de un 2017 en el que logró títulos en Rottertadam y Basilea, el español accedió junto a Ivan Dodig a las ATP Nitto Finals e intentará levantar el título que supo hacer suyo cinco años atrás junto a su compatriota Marc López. "Aquí no te puedes esperar un cuadro fácil porque no lo hay, no existe y cada partido puede ser una final de cualquier torneo. Es muy igualado porque todas las parejas pueden ganar. Nuestro objetivo es intentar triunfar, seguir jugando como lo hacemos y ver hasta donde llegamos. El nivel es muy exigente. Hay que mantener la ilusión y las ganas", afirmó el tenista de 31 años.

Respecto al dúo junto al bosnio, Granollers afirmó que "el año que viene jugaremos un poco menos porque mi prioridad será el individual. Tenemos que hacer el calendario juntos para hacerlo bien, intentaremos jugar Grand Slam y los Master 1000, porque si no, para mí, será imposible recuperar mi nivel de singles. Quiero volver al top cien, es una meta que tengo marcada con ilusión y ganas de conseguirlo".

"Ambos empezamos compaginando individuales y dobles. Él a la mitad de la temporada decidió no jugar más en singles. Yo he tenido un año, en cuanto a lo individual, muy complicado, y no hemos podido jugar juntos todas las semanas que nos hubiera gustado, pero creo que las sensaciones han sido buenas", agregó el nacido en Barcelona que estará disputando por cuarta vez en su carrera la Copa de Maestros.

No fue un 2017 bonito para el español, principalmente porque su físico no le permitió rendir a lo esperado. "El año pasado me tuve que operar y mi preparación fue muy corta, de poca intensidad. Luego me fui a Australia a hacer allí la pretemporada y no estaba en buena forma. Fui perdiendo varios partidos y eso me quitó mucha confianza. Luego entré en una época en la que me tenis no fue nada bueno", comentó Granollers. "Posteriormente me lesioné y no tuve regularidad, era competir dos semanas y para por el dolor, me infiltré pero no conseguí continuidad y luego al final estar bien en el dobles, no llegaba a los cuadros de individuales. Si se suma todo, ha sido un año complicado", expresó quien debutará en la Copa de Maestros ante los favoritos Marcelo Melo y Lukasz Kubot.