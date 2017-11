Juan Carlos Ferrero: "Zverev llega a Londres cargado de energía e ilusión"

Google Plus

Foto: Zimbio

Juan Carlos Ferrero concedió una entrevista a la academia en la que es director, Equelite donde habló muy bien de su pupilo, Alexander Zverev que en el día de ayer logró debutar con victoria en las ATP Nitto Finals ante todo un campeón de Grand Slam como Marin Cilic.

Al ser preguntado por las sensaciones del joven alemán de cara a este último torneo del año, Ferrero respondió con total sinceridad: "Sascha ha terminado el año cansado. Ha trabajado mucho durante todo el año y aunque físicamente estaba bien si que se le ha notado un pequeño bajón a nivel mental. Por suerte ha podido descansar y llega al torneo cargado de energía e ilusión".

Además, Zverev ha sido el jugador que más se ha preparado este torneo, siendo de los primeros en acudir a Londres: "Venimos con la intención de ganar el torneo. Es un torneo muy exigente y duro y tenemos que prepararnos lo mejor posible. Sascha ha podido descansar lo suficiente por lo que decidimos venir a entrenar in situ lo antes posible". Además, Juan Carlos, quiso analizar el grupo que le espera al bueno de Alexander en la capital británica: "Todos los jugadores que vienen al torneo son muy fuertes. De no ser así no estarían aquí. Que los dos primeros clasificados como reservas fueran Pablo Carreño y Juan Martín del Potro ya indica lo difícil que lo vamos a tener. Al final tenemos que ir a ganar a todos, estén en el grupo que estén", comentó un optimista Ferrero.

Por último, el entrenador español respondió sobre las opciones de su pupilo. "Sascha es favorito en casi todos los torneos y tenemos que aprender a jugar con esa presión, pero estando Federer y Nadal sería una temeridad considerarlo el primer favorito". Las opciones del joven jugador alemán, aumentaron tras la importante e imponente remontada que logró en el día de ayer y el próximo martes buscará ante Roger Federer el pase a semifinales.