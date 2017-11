Pablo Carreño: "Estar en Londres es inolvidable"

Pablo Carreño-Busta, una de las sensaciones de la temporada, se quedó cerca de participar en las Finales de la ATP, torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada. El español, firmando una temporada histórica, en la que ha logrado entrar en el Top Ten, experimentó un ligero bajón en este tramo final, llegando a Londres como suplente, y a la espera de su oportunidad. "No voy a criticarme por estos últimos dos meses; no han sido buenos, pero es una etapa más".

Carreño, que comenzó el año a lo grande, siendo semifinalista en Indian Wells, finalista en Rio de Janeiro y campeón en Estoril, superó este año a jugadores de la talla de Sam Querrey o Kevin Anderson, en esa carrera hacia Londres. "La primera mitad de la temporada fue increíble, jugué muchos partidos a gran nivel. Luego vino una lesión, volví a estar al máximo nivel y me vino otra lesión". Pablo, entre cuyos objetivos no se encontraba poder luchar por participar en el torneo más prestigioso del mundo, comentó: "me ha podido pasar factura la presión extra de luchar por algo que no esperábamos".

En relación a sus históricos resultados, el asturiano tuvo palabras para sus primeros cuartos de final de Grand Slam, que tuvieron lugar en Roland Garros, momento en que la mala suerte se apoderó de él: "Vas muy ilusionado, con muchas expectativas y sin presión; juegas contra Nadal en la pista central, sabiendo que él es el favorito, pero te rompes y, además, te pierdes otro Grand Slam y otros torneos sobre tierra batida por los que podríamos luchar".

"Tuve la suerte de que me fueron bien las cosas hasta llegar a las semifinales del US Open". Carreño, que se jugaba su presencia en el Masters en el último Masters 1000 de la temporada, París-Bercy, aclaró: "Cuando perdí contra Mahut me volví a casa. Pensaba que no tendría posibilidad de estar en Londres porque había muchos jugadores cerca: Anderson, Del Potro, Tsonga, Pouille..." De cara a la próxima temporada, Pablo Carreño se propone mantener el ranking. "Siempre hay que mirar hacia adelante, aunque sea complicado".