Nadal abre la puerta a un momento histórico para Pablo Carreño

Carreño y Nadal durante un dobles disputado juntos en el pasado | Foto: Zimbio

Llegaba inmerso en un mar de dudas Rafael Nadal a las ATP Finals 2017, aquejado de dolores de rodilla por los cuales no tomó partida en el último Masters 1000 de la temporada en París, y los peores presagios se han terminado consumando este lunes. El debut del número uno se había aplazado hasta el último encuentro de la primera ronda de las ATP Finals, este lunes a las 21 horas teniendo como rival al belga David Goffin, en un encuentro donde Nadal no rindió a su mejor nivel, se mostró lento de piernas y sobre todo, preocupado por la rodilla en varias ocasiones, hasta tal punto que terminó perdiendo contra el séptimo y penúltimo clasificado por 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-4 tras ni más ni menos que dos horas y 37 minutos de partido, disparando las dudas sobre una posible retirada.

Tras el partido llegó el momento de disipar las dudas, y ahí Rafael Nadal no dudó ni un solo segundo, confirmando ante los medios de comunicación que la decisión de abandonar las ATP Finals estaba totalmente decidida. "El dolor es más de lo que podía aguantar, no tenía sentido continuar en el torneo", explicó. Y como un efecto dominó, al caer la pieza del mallorquín aparece la del gijonés Pablo Carreño, que entrará en sustitución de su compatriota para disputar las dos jornadas restantes en el Grupo Pete Sampras contra el austriaco Dominic Thiem, cuarto clasificado, y el búlgaro Grigor Dimitrov, sexto clasificado, obteniendo así una oportunidad histórica de debutar entre las ocho mejores raquetas de la temporada estando situado en el número diez del ránking ATP.

Carreño no se borró, aceptó el tener que acudir a Londres como primer suplente del torneo, y ahora obtiene la recompensa al mejor año de su carrera. Haciendo gala de la humildad que le ha llevado a codearse con los mejores del mundo, antes del torneo no dudó ni un segundo en explicar la decisión de acudir a Londres. "Quedar como primer reserva te da un poco de rabia, pero hay que pensar más allá. Estar aquí es una experiencia muy bonita, inolvidable y un premio a toda la temporada que he hecho".