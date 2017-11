Goffin da un golpe encima de la mesa

Google Plus

Goffin celebrando la victoria conseguida | Foto: zimbio

El jugador español y número uno mundial Rafa Nadal no ha podido comenzar las Nitto ATP Finals con un triunfo, ya que el belga David Goffin ha vencido en tres mangas al mallorquín: 7-6 6-7 6-4, aunque pudo haber cerrado el encuentro en la segunda, pero cuando Rafa se vio casi en los vestuarios, dio lo mejor de sí: hasta cuatro match points salvó.

El belga tiró de golpes cruzados y de mover a un lado y otro a Nadal, que no pudo evitar, en el tercer juego, la primera rotura de Goffin, que al cuarto de hora de partido, ya disfrutaba de una ventaja de tres juegos a uno; pero no duraría mucho, ya que en el sexto juego el español hizo el contrabreak para colocar la igualada a tres juegos.

Goffin logró otro break en el momento más importante: el que le permitió auparse al 6-5 y saque para ganar el primer set. Pero Rafa mostró (no por primera vez en este encuentro) su instinto de supervivencia en situaciones peligrosas y forzó el tie-break tras un buen juego por parte de ambos, aunque Rafa golpeara corto en varias ocasiones, que duró varios minutos. En el desempate, Rafa no estuvo a la altura, el belga no se arrugó y, casi una hora de partido después, se adueñó del primer set (7-6).

El segundo set empezó con ambos jugadores manteniendo sus servicios, y con el belga siguiendo su estrategia de hacer correr a Nadal, y este viéndose cada vez más y más mermado físicamente, debido sobre todo a las molestias en la rodilla que venía arrastrando. De nuevo Goffin es el primero que da un golpe encima de la mesa poniéndose 5-3 arriba tras apuntarse su tercer break, lo cual significaba que estaba a un juego del triunfo. El número uno se agarró al clavo ardiendo como pudo y logró devolverle la rotura a su oponente, e igualar a cinco juegos unos minutos después, no sin antes salvar un punto de partido por un error de Goffin de derecha.

Tras ganar su servicio el belga para colocarse 6-5 arriba, el manacorí no estuvo fino al saque a continuación, lo que permitió a su rival ponerse con 40-0 o, dicho de otro modo, con tres match points, momento que Rafa aprovechó para impartir una lección sobre cómo salvar tres bolas de partido: en un abrir y cerrar de ojos el juego ya estaba en deuce y le dio la vuelta al juego tirando de épica.

De nuevo el tie-break tuvo que dictaminar el nombre del jugador que se llevaría el set, y en esta ocasión el español partía con ventaja debido al subidón de haber salvado esa situación complicada. Ello se confirmó en el transcurso del desempate y el bicampeón este año de Grand Slam puso las tablas a un set iguales en el electrónico. En el tercer set Rafa se vio con el físico y la gasolina justos, pero no por ello dejó de pelear y ponérselo difícil al belga. Aún así, el nacido en Rocourt pudo poner tierra de por medio con ni más ni menos que dos roturas consecutivas, con un juego al saque en blanco entremedias, para colocarse 4-1 por delante.

El español lo tenía francamente complicado para voltear la situación a pesar de maquillar el marcador con un contrabreak (4-2). Necesitaba otra rotura que no llegó, y cada uno mantuvo su saque hasta la conclusión del partido. En el último juego, el belga se puso con 40-15 y dos match balls convirtiendo el primero de ellos con un ace. Dos horas y treinta y siete minutos después, Goffin logró su primera victoria sobre Nadal en tres partidos (6-7, 7-6 y 6-4). Cabe apuntar que Goffin conectó 39 winners por 27 de Nadal y se llevó el 75% de juegos al servicio mientras que el porcentaje del balear fue del 66% en ese particular.