Dominic Thiem: "Estoy decepcionado, pero aún tengo oportunidades"

En ocasiones, el debut en una competencia no es el esperado. Eso fue lo que sufrió ayer el austríaco Dominic Thiem, número cuatro del mundo, quien, luego caer ante Grigor Dimitrov por 3-6, 7-5 y 5-7, reflejó, en la sala de prensa del O2 Arena, estar decepcionado por la derrota, pero remarcó que aún posee dos oportunidades para avanzar a la semifinal de la Copa de Maestros.

Thiem, quien conforma el Grupo "Pete Sampras" junto a Pablo Carreño Busta (10º), reemplazante del lesionado Rafael Nadal (1º), Dimitrov (6°) y el belga David Goffin (8°), declaró: "Estoy decepcionado, por supuesto. He perdido. Pero tengo dos oportunidades más. Intentaré todo para alcanzar las semifinales pese a haber perdido".

El originario de Wiener Neustadt, una ciudad ubicada a 45 kilómetros de Viena, analizó el encuentro. Señaló que los dos primeros parciales se desarrollaron de manera usual y que las emociones destacadas sucedieron en la última manga: "Los dos sets iniciales fueron normales. El tercero fue más extraño porque cuando le devolví el break e igualé a cinco, inmediatamente después me quebró el servicio y se adelantó 5-6. El final estuvo abierto, tuve mis opciones, pero tuve momentos no suficientemente buenos. Creo que se mereció la victoria", subrayó.

El ganador de ocho títulos ATP no quiso atribuirle su tropezón a la presión y a los nervios que generan la apertura de un certamen, pero sostuvo que es "habitual tener ambas sensaciones al comenzar, siempre hay un poco de tensión antes de cada encuentro. Un poco por la atmósfera, otro por la pista, y por el oponente, porque es tu primer partido. Estás muy rígido. creo que es lógico, como en cualquier evento, no tiene nada que ver con que sea el Masters". A pesar de eso, indicó que su desempeño fue mejor, en comparación a presentaciones anteriores, pero que "todavía no es perfecto".

Thiem, quien está disputado el torneo que reúne a los ocho tenistas mas destacados de la temporada por segundo año consecutivo y que en 2016 no superó el round robín, finalizó su atención a la prensa con un referencia a como encarará su próximo encuentro: "Sea quien sea mi siguiente oponente, será muy diferente a Dimitrov. Me centraré en mí mismo, en entrenar bien mañana (en alusión al martes) y en procurar a hacer todo para ganar el partido y tener una oportunidad para llegar a las semifinales en la última jornada", concluyó.