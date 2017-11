Grigor Dimitrov: "Mi victoria es un gran logro para Bulgaria"

Dimitrov celebra un punto en su partido ante Thiem. Foto: Zimbio

"No ha sido solo una victoria en lo personal. Mi triunfo es de toda Bulgaria, de mi tierra. Después de esto siento que todo es posible, que no hay meta por cruzar y que, sobre todo, lo mejor está por llegar. Soy un soñador y tengo ganas de hacer bien las cosas", ha dicho un emocionado Grigor Dimitrov después de vencer en tres sets al austriaco Dominic Thiem en su primer partido en las finales de la ATP en Londres.

"Sin duda ha sido una experiencia que recordaré toda la vida. Nunca había sentido algo similar, ha sido increíble. Queda mucho camino por recorrer aquí pero también estoy pensando en la temporada que viene y en mi preparación con Daniel Vallverdú de la pretemporada. Hace tiempo noté que algo tenía que cambiar en mi vida porque afectaba a mi juego. Sin ninguna duda encontré el camino correcto", ha afirmado el tenista que ha conseguido la primera victoria para Bulgaria en la historia de las finales de la ATP.

Dimitrov también ha querido aprovechar la ocasión para hablar de sus sensaciones durante el partido ante Thiem: "No he pensado en ningún momento en la derrota en Madrid -desperdició cinco bolas de partido-, sino en el partido ante Isner en París hace dos semanas. No me podía pasar otra vez lo mismo".

Después de su victoria, el búlgaro lidera su grupo junto a David Goffin, que venció en tres sets a Rafa Nadal. De hecho, el mallorquín -número uno del mundo- ha confirmado su retirada del torneo por las molestias en su rodilla, por lo que su hueco lo ocupará el asturiano Pablo Carreño Busta, que debutará mañana ante Dominic Thiem en un duelo a vida o muerte. Dimitrov y Goffin se jugarán el liderato del grupo en su enfrentamiento del miércoles.