Partido Dominic Thiem vs Pablo Carreño en vivo y en directo online en ATP Finals 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido Dominic Thiem vs Pablo Carreño.

Las ATP Finals 2017 se disputan en su totalidad en el O2 Arena de Londres, más conocido como Millenium Dome, con capacidad para 17.500 espectadores, se ha convertido en el escenario del último torneo de la temporada desde 2009, contando con un acuerdo hasta la temporada 2018.

La noticia del día sin duda alguna fue la retirada de Rafael Nadal y entrada en su lugar de Pablo Carreño, algo que el gijonés ve con buenos ojos, sabiendo que no tiene nada que perder y sí mucho que ganar en su estreno en las ATP Finals. "Me llamó un chico de la ATP para decirme que era oficial. Había recibido muchos mensajes en plan 'Rafa ya no puede más, va cojo en el tercer set'... pero hasta que no fue oficial no me hice ilusiones, estaba tranquilo, a punto de irme a dormir en la cama y se me quitó un poco el sueño, pasar de suplente a estar dentro del torneo con muchas cosas en juego... es muy diferente, al levantarme he hecho un día normal de torneo", explicó.

Como no podía ser de otra manera, Dominic Thiem no ocultó ante los medios de comunicación la frustración que le produjo estrenarse en las ATP Finals cayendo estrepitosamente ante el búlgaro Grigor Dimitrov. "Estoy decepcionado, por supuesto. He perdido. Pero tengo dos oportunidades más. Intentaré todo para alcanzar las semifinales pese a haber perdido. El final estuvo abierto, tuve mis opciones, pero tuve momentos no suficientemente buenos, creo que Dimitrov se mereció la victoria", comentó.

Durante la primera jornada de las ATP Finals 2017, el gijonés Pablo Carreño no estuvo sobre la pista, puesto que entra para este partido en sustitución del mallorquín Rafael Nadal, que cayó derrotado ante el belga David Goffin, quien logró derrotarle por 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-4 después de necesitar ni más ni menos que hasta cinco bolas de partido.

Durante la primera jornada de las ATP Finals 2017, el austriaco Dominic Thiem cayó derrotado en un duro encuentro contra el búlgaro Grigor Dimitrov, que logró sumar a su casillero la primera victoria de la historia de un tenista búlgaro en este evento al imponerse por 6-3, 5-7 y 7-5 en dos horas y veinte minutos de encuentro.

El último enfrentamiento entre el austriaco Dominic Thiem y el gijonés Pablo Carreño, y el único que han jugado en 2017, fue en la final de Río de Janeiro, sobre una superficie de tierra batida, donde Thiem se llevó la victoria y el título con un marcador de 7-5 y 6-4.

Tanto Thiem como Carreño han bajado su nivel a medida que ha ido avanzando la temporada. El austriaco empezó sus altibajos tras la gira de tierra batida y el español tras sus semifinales en el US Open. Estos dos tenistas se han enfrentado seis veces durante sus carreras y el austriaco ha logrado la victoria en cinco ocasiones. La única victoria de Pablo ante Dominic no fue ni tan siquiera a nivel ATP, el español le derrotó en el Challenger de Como en el verano de 2013.

Análisis Pablo Carreño > Pablo Carreño, una de las sensaciones de la temporada, se quedó cerca de participar en las Finales de la ATP, torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada. El español, firmando una temporada histórica, en la que ha logrado entrar en el top 10, experimentó un ligero bajón en este tramo final, llegando a Londres como suplente, comenzó el año a lo grande, siendo semifinalista en Indian Wells, finalista en Rio de Janeiro y campeón en Estoril,superó este año a jugadores de la talla de Sam Querrey o Kevin Anderson, en esa carrera hacia Londres.

Análisis Dominic Thiem > Dominic Thiem es uno de los tenistas con más futuro hoy en día, y es probable que dentro de un par de años se convierta en uno de los jugadores dominantes en el circuito; su juego elegante, su revés a una mano y derecha precisa, combinados con un potente saque lo vuelven un rival a vencer en cualquier superficie, aunque hasta ahora su atmósfera ideal parece ser la superficie de arcilla, ganando en ella seis de sus ocho títulos ATP: campeón en Niza 2015 y 2016, Umag 2015, Gstadd 2015, Acapulco 2016 (cancha dura), Stuttgart 2016 (hierba), Buenos Aires 2016, y Rio de Janeiro 2017.

VAVEL le ofrece la previa de las ATP Finals 2017. Las ATP Finals se disputan como el último gran torneo de la temporada, reuniéndose los ocho mejores tenistas de la campaña, repartidos en dos grupos de cuatro tenistas buscando pasar a las semifinales. El torneo reparte 200 puntos por victoria conseguida además de un importante montante económico para los que disputan el torneo y para el suplente.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Dominic Thiem vs Pablo Carreño en vivo, perteneciente a la segunda jornada de las ATP Finals 2017. El encuentro tendrá lugar a partir de las 21:00 horas.