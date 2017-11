Previa Dominic Thiem - Pablo Carreño: una gran oportunidad para ambos

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Dominic Thiem y Pablo Carreño se verán las caras en el cuarto partido del grupo Sampras. El austriaco llega en buen momento a pesar de haber caído en su primer partido ante Dimitrov. El español debutará como reserva en estas finales ya que Rafa Nadal ha decidido darse de baja para todo lo que resta de torneo.

Thiem sigue con confianza

Dominic cayó derrotado en un partido de dos horas y 21 minutos ante Grigor Dimitrov el pasado lunes en la primera jornada. A pesar de caer derrotado el austriaco mostró una gran imagen mucho mejor a la de las últimas dos torneos. Sin duda este es otro Thiem si lo comparamos con el que vimos en Viena y en París. Por segundo año consecutivo Dominic ha mejorado considerablemente en Londres en comparación con otros torneos que se disputan sobre pista cubierta. Thiem será el favorito para llevarse la victoria en el segundo partido, el austriaco ya se impuso en el segundo partido de las finales de 2016 derrotando a Gael Monfils (su única victoria en Londres hasta el momento).

El debut de Pablo Carreño

Pablo Carreño ha llegado a estas finales en Londres como primer reserva y debido a la baja de Rafa Nadal para lo que resta de competición jugará como mínimo los dos partidos restantes de la fase de grupos. El español ha jugado bastante mal en esta última gira de pista cubierta donde tan solo ha ganado un partido en los tres últimos torneos. Cayó eliminado a las primeras de cambio en su defensa de título en Moscú y su única victoria fue ante Guido Pella en la primera ronda de Viena. Carreño tendrá como objetivo seguir con la buena racha que están teniendo los debutantes en estas finales, donde los tres ya han logrado ganar al menos un partido.

Dos tenistas que han ido de más a menos

Tanto Thiem como Carreño han bajado su nivel a medida que ha ido avanzando la temporada. El austriaco empezó sus altibajos tras la gira de tierra batida y el español tras sus semifinales en el US Open. Después de esa gira Thiem no ha podido alcanzar ni tan siquiera unos cuartos de final en ningún torneo que ha disputado. Carreño desde el US Open solo ha podido lograr una victoria, la ya mencionada ante Pella en Viena.

Estos dos tenistas se han enfrentado seis veces durante sus carreras y el austriaco ha logrado la victoria en cinco ocasiones. La única victoria de Pablo ante Dominic no fue ni tan siquiera a nivel ATP, el español le derrotó en el Challenger de Como en el verano de 2013. El último enfrentamiento entre ambos y el único que han jugado en 2017 fue en la final de Río de Janeiro donde Thiem se llevó la victoria y el título en sets corridos.