Roger Federer: "Lo que me gusta de Zverev es que lo reúne todo"

Roger Federer saltando a pista antes del partido de este martes | Foto: Zimbio

El 2016 posiblemente ha sido la temporada más complicada de Roger Federer desde que llegó a la élite, y es que las lesiones han dejado fuera de juego al suizo. Después de catorce años consecutivos terminando entre las diez mejores raquetas del mundo, Federer concluía la campaña en décimo sexta posición, poniendo fin también a una espectacular racha de no ser capaz de alzar ningún título desde el año 2000. Pero como el Ave Fénix, Federer resurgía de sus cenizas para regresar en la presente temporada con más fuerza que nunca, siendo capaz de salir campeón en el Open de Australia, el Masters 1000 de Indian Wells, el Masters 1000 de Miami, el Gerry Weber Open, Wimbledon, Masters 1000 de Shanghai y el ATP 500 de Basilea, cayendo por otro lado en la final del Masters 1000 de Montreal y en los cuartos de final del US Open. En definitiva, Federer suma un balance de 49 victorias y tan solo cuatro derrotas que le permitirán terminar la temporada como número dos del ránking ATP, y sobre todo, con siete títulos en su haber, buscar el octavo en las ATP Finals 2017, donde es el máximo favorito tras la prematura retirada del mallorquín Rafael Nadal por sus problemas de rodilla.

Como no podía ser de otra manera, Federer no dudó en elogiar la figura de Alexander Zverev, quien crece a pasos agigantados y puso en aprietos al suizo durante la segunda jornada de las ATP Finals. "Me gusta lo que he visto de Sascha, veo a alguien que está trabajando hacia el futuro, ahora es muy importante tener éxito, y él ha tenido dos triunfos colosales en Roma y Montreal, y eso le ha protegido en esta temporada, el resto ha sido un bonus, lo que me gusta ver es que está trabajando como si tuviera 23 o 24 años, en cuanto a físico, calendario, organización, todas esas cosas, y creo que muy bien, lo que me gusta de Zverev es que lo reúne todo, ya es tercero del mundo y creo que saldrá de las Finales ATP, independientemente de que se clasifique para las semifinales o no, con mucha información. Los últimos seis meses de la temporada le han dado todo lo que necesitaba para trabajar en el futuro, luego, solamente tiene que hacerse más fuerte y eso debería ser muy alentador para él y su equipo", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Roger Federer asume que los jóvenes vienen pisando fuerte, teniendo claro que no todos los tenistas pueden llegar hasta las altas edades de juego, manejando sus calendarios para poder rendir al máximo nivel todo el tiempo posible. "Creo que los jóvenes en general necesitan un poco de más tiempo para abrirse paso, me gusta ver a Shapovalov, Kyrgios y por supuesto a Zverev acercándose, como Rafa y Andy lo hicieron, y Novak, Lleyton, todos ellos fueron también grandes 'rookies'. Muchos tíos están cerca de los treinta o más, y algunos se retiran a esa edad, Edberg y Sampras por ejemplo, con 29 o 32 es normal que mires el final de tu carrera, la temporada ha sido la misma durante muchos, muchos años, y cuando te haces mayor tienes que manejar tu calendario quizás de una forma un poco diferente", concluyó.