David Goffin: "Dimitrov fue mejor que yo, estoy bien físicamente"

Goffin saltando a pista | Foto: Zimbio

Luego de caer ante Grigor Dimitrov (6°) por 6-0 y 6-2, en la que significó su segunda presentación por el Grupo "Pete Sampras", David Goffin (8°) atendió a los medios, en la sala de prensa del 02 Arena, y admitió que el búlgaro "jugó mejor" y que su desempeño de ayer no se vio afectado por ningún inconveniente físico. "La de hoy es una derrota, nada más que eso. Grigor fue mejor que yo. Fisicamente estoy al 100%. Tengo que empezar a preparar el próximo partido y estar en condiciones óptimas. En el tenis se pierde una vez a la semana. Lo importante es estar listo para lo que se viene", manifestó el tenista de 26 años.

Dimitrov resolvió el encuentro en una hora y trece minutos, con mucha facilidad, y le generó al número ocho del mundo la obligación de tener que vencer en el última jornada del round robin a Dominic Thiem (4°), quien, horas después, triunfó por sobre Pablo Carreño Busta (10°), reemplazante del lesionado Rafael Nadal (N 1°), por 6-3, 3-6 y 6-4, para aspirar con alcanzar las semifinales en Londres. El belga domina con amplitud el historial entre ambos, debido a que se impuso en seis enfrentamientos, mientras que el austríaco en tres.

"Empezamos el partido bien, con mucha intensidad, pero él fue más agresivo y estuvo mejor en el saque que yo. No hay mucha más historia", agregó el ganador de cuatro títulos ATP'S. Goffin fue consultado acerca de que si su éxito frente al mallorquín o las dolencias en su rodilla izquierda incidieron negativamente ayer, a lo que respondió: "Mi condición física está al 100%. Ni la rodilla ni la victoria ante Nadal me perjudicaron".

"Jugué dos horas y 45 minutos contra Rafa, y dejé muchas energías en la pista. Un partido como ese siempre consume. Terminé tarde y posteriormente es importante tener una buena recuperación. Pero no fue la causa de la derrota (de ayer). Estaba bien. Así que no creo que el duelo del lunes tuviera impacto alguno", remarcó. Para finalizar, se refirió a las molestias que sufre desde el última Grand Slam del año: "Llevo con inconvenientes en la rodilla izquierda desde el US Open, pero fisicamente estoy al 100%. La rodilla no es un problema. El de hoy (por ayer) fue sólo un partido duro contra Dimitrov", concluyó Goffin.