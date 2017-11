Grigor Dimitrov: "Dani Vallverdú es una parte fundamental de mi éxito"

Google Plus

Grigor Dimitrov golpeando una derecha |Foto: Zimbio

Grigor Dimitrov está realizando la mejor temporada de su carrera y, tras batir al belga David Goffin ayer en la segunda jornada del grupo Pete Sampras por 6-0 6-2, reconoció que su actual entrenador Dani Vallverdú, tiene mucha culpa del cambio que ha dado en la clasificación y en sus resultados durante esta temporada.

"No he cambiado muchas cosas en el último año, aunque Dani Vallverdú es parte fundamental de este éxito. Llegó a mi equipo en un momento importantísimo hace un par de años. Todos los que han estado en mi equipo merecen ser reconocidos: Dani, mi familia, mis amigos más cercanos... Esa es la base de todo", reconoció el tenista de Haskovo. "Si eso funciona, el resto funciona. Da igual si juego en la pista central o en la pista número 18. Trabajas tanto dentro como fuera de la pista para ser mejor y ves como las cosas empiezan a funcionar. Ahora veo frutos de ese trabajo", se sinceró el actual número seis del mundo.

El búlgaro, que ha derrotado ya en estas ATP World Tour Finals a Dominic Thiem y David Goffin en la primera y segunda jornada respectivamente, se ha clasificado ya para las semifinales y además como primero de grupo, sin embargo, quiere rematar su gran fase de grupos con una victoria ante Pablo Carreño.

"He jugado muy bien, eso no se puede ocultar. Empecé bien el partido y gané los puntos más importantes. Eso siempre ayuda, y más en este torneo, en el que cada juego, cada set, cuenta y es importante. He jugado un gran encuentro y estoy muy contento", decía sobre su partido con Goffin. Para Dimitrov, regresar al Top Ten ha sido muy importante y recalca que la temporada ha ido mucho mejor de lo que se esperaba.

"Mejorar el ránking era uno de los objetivos que me marqué al comienzo del curso. Quería acabar entre los diez primeros. Las cosas han ido mejor de lo esperado y estoy feliz por ello. Sin embargo, eso no significa que no esté pensando en el partido del viernes (contra el español Pablo Carreño); voy a prepararlo bien e intentar seguir con vida hasta el final", declaró.

Para finalizar, declaró que el partido que disputo con Goffin en el 02 Arena de Londres fue uno de los mejores de toda la temporada. "He jugador alrededor de 50 encuentros esta temporada y tendría que sentarme para acordarme de todos. Sin embargo, puedo decir que éste destaca por encima del resto. Concentración, consistencia, movimientos, buenos golpes, agresividad, todo eso lo demostré hoy, pero no tengo la sensación de haber hecho nada extraordinario. Hice, simplemente, lo que tenía que hacer", concluyó.