Partido Grigor Dimitrov vs Pablo Carreño en vivo y en directo online en ATP Finals 2017

Las ATP Finals 2017 se disputan en su totalidad en el O2 Arena de Londres, más conocido como Millenium Dome, con capacidad para 17.500 espectadores, se ha convertido en el escenario del último torneo de la temporada desde 2009, contando con un acuerdo hasta la temporada 2018.

Como no podía ser de otra manera, Pablo Carreño se mostró cabreado tras tener muy cerca el triunfo y terminar perdiendo contra el austriaco Dominic Thiem en su estreno en las ATP Finals. "Cuando he entrado a la pista me han venido a la mente mil cosas. Tenía la piel de gallina, y me he sentido muy bien, aquí el juego de luces es espectacular, las pantallas enormes, te impresionan un poco, y el público ha estado muy bien. Creo que se ha divertido, por lo que yo he sentido en la pista. Desde el US Open no me sentía así en la pista, tan agresivo, dominando los puntos, disfrutando, y eso es muy bueno, y me tiene que servir para encarar el próximo partido y sobre todo la próxima temporada, porque no había podido demostrar el nivel que había tenido hasta ahora", explicó.

Como no podía ser de otra manera, Grigor Dimitrov se mostró contento tras solventar su segundo partido y por ende clasificarse para las semifinales de las ATP Finals. "He jugado muy bien, eso no se puede ocultar. Empecé bien el partido y gané los puntos más importantes. Eso siempre ayuda, y más en este torneo, en el que cada juego, cada set, cuenta y es importante. He jugado un gran encuentro y estoy muy contento", comentó ante los medios de comunicación.

Durante la primera jornada de las ATP Finals 2017, el gijonés Pablo Carreño no estuvo sobre la pista, puesto que entró para el segundo partido en sustitución del mallorquín Rafael Nadal, que cayó derrotado ante el belga David Goffin, quien logró derrotarle por 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-4 después de necesitar ni más ni menos que hasta cinco bolas de partido. Ya en la segunda jornada, Pablo Carreño demostró un nivel espectacular dejando a un lado los nervios del debut, cayendo aún así ante Dominic Thiem por 6-3, 3-6 y 6-4.

Durante la primera jornada de las ATP Finals 2017, el búlgaro Grigor Dimitrov tuvo que sufrir para conseguir dejar en el camino a ni más ni menos que el austriaco Dominic Thiem. El búlgaro sufrió, pero logró sumar a su casillero la primera victoria de la historia de un tenista búlgaro en este evento al imponerse por 6-3, 5-7 y 7-5 en dos horas y veinte minutos de encuentro. En la segunda jornada el búlgaro Grigor Dimitrov jugó un partido perfecto y con clara contundencia se clasificó para las semifinales del Másters de Londres después de derrotar por 6-0 y 6-2 al belga David Goffin en apenas poco más de una hora de juego.

El último enfrentamiento entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el gijonés Pablo Carreño fue en el segundo Grand Slam de la presente temporada en Roland Garros, y sobre la arcilla parisina el triunfo final fue para Carreño por 7-5, 6-3 y 6-4. (Foto: Zimbio)

Hasta el momento tanto el búlgaro Grigor Dimitrov como el gijonés Pablo Carreño se han visto las caras en el circuito ATP en cuatro ocasiones, cayendo el triunfo del lado de Dimitrov en dos ocasiones, las dos primeras que se vieron las caras en el Mutua Madrid Open 2014 y Masters de Paris en 2015, mientras que Carreño triunfó en las dos últimas en el Mutua Madrid Open 2016 y Roland Garros 2017.

Análisis Pablo Carreño > Pablo Carreño, una de las sensaciones de la temporada, se quedó cerca de participar en las Finales de la ATP, torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada. El español, firmando una temporada histórica, en la que ha logrado entrar en el top 10, experimentó un ligero bajón en este tramo final, llegando a Londres como suplente, comenzó el año a lo grande, siendo semifinalista en Indian Wells, finalista en Rio de Janeiro y campeón en Estoril,superó este año a jugadores de la talla de Sam Querrey o Kevin Anderson, en esa carrera hacia Londres. (Foto: Zimbio)

Análisis Grigor Dimitrov > Grigor Dimitrov ha realizado en 2017 su mejor temporada como profesional, consiguiendo tres títulos y alcanzando por primera vez el ATP Finals de Londres. Su balance del año ha sido bastante positivo, con 44 victorias, por 19 derrotas. Ha sido finalista en cuatro ocasiones, ganando tres títulos (Brisbane, Sofía y Cincinatti).

VAVEL le ofrece la previa de las ATP Finals 2017. Las ATP Finals se disputan como el último gran torneo de la temporada, reuniéndose los ocho mejores tenistas de la campaña, repartidos en dos grupos de cuatro tenistas buscando pasar a las semifinales. El torneo reparte 200 puntos por victoria conseguida además de un importante montante económico para los que disputan el torneo y para el suplente.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Grigor Dimitrov vs Pablo Carreño en vivo, perteneciente a la tercera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2017. El encuentro tendrá lugar a partir de las 21:00 horas.